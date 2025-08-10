MLB: Mánager de los Cubs confirma fecha de posible regreso del santeño Miguel Amaya

El receptor panameño Miguel Amaya está cerca de volver a las Grandes Ligas ( MLB ) con los Cubs de Chicago , después de varios meses fuera de acción por una lesión en el oblicuo izquierdo, sufrida el pasado 24 de mayo ante los Rojos de Cincinnati.

"Si todo va bien, se unirá a nosotros en algún momento en Toronto", dijo el timonel Craig Counsell sobre Amaya.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Los Cachorros iniciarán serie ante los Blue Jays de Toronto, este martes 12 de agosto hasta el jueves 14 en el Rogers Centre.

¿Cómo se lesionó Miguel Amaya - MLB?

El santeño de 26 años realizó un disparo a la segunda base para tratar de sacar a Elly De La Cruz en el intento de robo en la parte baja del quinto episodio y al momento que lanzó, sintió la molestia que lo obligó a abandonar el partido.

Amaya actualmente batea para .280, producto de 26 imparables en 93 turnos al bate, 4 cuadrangulares, 25 carreras producidas, 14 anotadas, 9 dobles, 4 bases por bolas y 22 ponches.

El "Kangri" inició su rehabilitación el 22 de julio y desde entonces ha jugado 11 encuentros en Ligas Menores.