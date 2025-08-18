MLB: Medias Rojas de Boston firman al primera base Nathaniel Lowe

Los Medias Rojas de Boston están sumando el poder que tanto necesitaban en la primera base con el anuncio del lunes de que el equipo ha firmado al agente libre de la MLB Nathaniel Lowe.

El toletero de 30 años fue designado para asignación por los Nacionales el 14 de agosto.

Bateador zurdo, Lowe tuvo dificultades para rendir de manera consistente con Washington, equipo con el que firmó un contrato por un año y US$10.3 millones durante la temporada muerta.

En 119 juegos y 490 turnos con los Nacionales, Lowe tuvo una línea ofensiva de .216/.292/.373 con 17 dobles, dos triples, 16 jonrones y 68 carreras impulsadas.

The #RedSox today announced the following roster moves: pic.twitter.com/5idaqQ6REe — Red Sox (@RedSox) August 18, 2025

Con Lowe, los Medias Rojas adquieren a un jugador que disputó 161 juegos con los Rangers, campeones de la Serie Mundial en 2023, registrando un sólido OPS de .775 ese año. Lowe fue clave para los Rangers en la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra los Astros, cuando conectó dos vuelacercas y remolcó cuatro carreras. Texas ganó esa serie en siete juegos.

Nathaniel Lowe llega a Boston en la MLB

Lowe también jugó 20 partidos con los Rays, campeones de la Liga Americana en 2020, aunque sólo participó en un juego de esa postemporada.

Los Medias Rojas tenían grandes expectativas para Triston Casas en la primera base esta temporada, pero esas se desvanecieron cuando el cañonero zurdo sufrió una ruptura del tendón rotuliano en la rodilla izquierda el 2 de mayo.

Boston esperaba que Rafael Devers considerara cambiarse del rol de bateador designado a la primera base, pero se negó, lo que influyó considerablemente en que el estelar dominicano fuera cambiado a los Gigantes el 15 de junio.

El mánager puertorriqueño Alex Cora ha recurrido principalmente a un sistema de alternancia en la primera base con el venezolano Abraham Toro y Romy González. Aunque González ha sido efectivo toda la temporada ante lanzadores zurdos y ha rotado entre la primera y segunda base, el bate de Toro se ha enfriado en las últimas semanas.

En sus últimos 27 juegos, Toro tiene una línea de .161/.216/.253 con dos cuadrangulares y ocho impulsadas.

FUENTE: MLB