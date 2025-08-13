MLB MLB -  13 de agosto de 2025 - 15:44

MLB: Miguel Amaya está de regreso con los Cubs de Chicago

Miguel Amaya vuelve para jugar con los Cubs de Chicago luego de estar en la lista de lesionados por mucho tiempo por una distensión oblicua izquierda.

"Feliz de volver al equipo, estoy sano", dijo ayer el panameño luego de ser activado para la serie ante los Azulejos de Toronto. Luego de no ver acción en el primer encuentro conde cayeron 5-1, para el segundo partido de este miércoles 13 de agosto, Amaya aparece como receptor y noveno en el orden ofensivo. Hará batería con Cade Horton que este año tiene marca de 6-3 con 3.18 de efectividad de carreras limpias.

Números de Miguel Amaya en el 2025

El "Kangri" batea para .280, producto de 26 imparables en 93 turnos al bate, 4 cuadrangulares, 25 carreras producidas, 14 anotadas, 9 dobles, 4 bases por bolas y 22 ponches.

