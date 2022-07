MLB: Miguel Cabrera y Albert Pujols disputarán el Juego de las Estrellas

TAMBIÉN PUEDES LEER: Iván Herrera y Daniel Espino destacan en el top 100 de Prospectos

"Es una gran oportunidad que nos dan a Albert y a mí. Lo están haciendo por primera vez y ser parte de eso es único e histórico", dijo Cabrera sobre la invitación durante una videoconferencia de prensa.

"Fui el primer sorprendido, no esperaba que me iban a llamar", reconoció. "Me siento orgulloso de que el comisionado me haya invitado personalmente. Voy a aceptarlo y espero ir al Juego igual que a los anteriores, a tratar de divertirme y vivir esa experiencia".

El anuncio tuvo lugar cuando todavía no había concluido el proceso de votación de los aficionados para la edición 92 del All-Star. Para Cabrera será la duodécima convocatoria para el All-Star a sus 39 años, mientras que para Pujols será la undécima a los 42 años.

Cabrera, figura de los Tigres de Detroit, será el 33º integrante del equipo de la Liga Americana y Pujols, de los Cardenales de Luis, lo será por la Liga Nacional.

"Albert y Miguel son dos de los grandes de todos los tiempos, cuyos logros ameritan este reconocimiento especial", subrayó Manfred en un comunicado. "También han representado la tradición beisbolera de la República Dominicana y Venezuela con excelencia durante las últimas dos décadas".