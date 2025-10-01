MLB: Padres ganan y jugarán duelo decisivo ante Cubs

En cierto modo, Manny Machado seguramente se preguntaba si llegaría a la caja de bateo. La primera base estaba abierta. Los Padres de San Diego se aferraban a una ventaja de una carrera en el emocionante choque de la MLB . El duelo de Machado contra el zurdo Shota Imanaga ciertamente no era el más favorable para los Cubs de Chicago .

Pero Machado completó su caminata desde el círculo de espera hasta la caja de bateo en la quinta entrada la tarde del miércoles en el Wrigley Field. Y lo hizo sin que el dugout local pidiera el boleto intencional. Se afianzó en el plato. Pero su estadía sería corta.

Al primer pitcheo, Imanaga dejó un splitter en el corazón del plato. Machado soltó ese característico swing derecho, feroz pero fluido. Se apoyó en su pierna derecha y se inclinó hacia atrás, lo que usualmente significa que sabe que la bola se fue.

Y así fue, la pelota aterrizó en lo profundo de las gradas del jardín izquierdo del Wrigley Field, un cuadrangular de dos carreras que pudo haber inclinado la balanza en la Serie del Comodín al mejor de tres de esta semana. Como mínimo, ayudó a despertar a la ofensiva de los Padres, impulsando una victoria por 3-0 y enviando esta serie a un juego final de vida o muerte el jueves.

Buen pitcheo de los Padres - MLB

Dylan Cease lanzó 3.2 entradas en blanco en lo que fue, por mucho, la mejor apertura de postemporada de su carrera. El cubano Adrián Morejon le siguió cubriendo 2.1 tramos con 33 tiros eficientes. Maso Miller continuó con su impresionante racha al ponchar a cinco de los seis bateadores que enfrentó. Y el venezolano Robert Suárez se apuntó un salvamento de cuatro outs.

En un día en que los Padres ejecutaron sus planes de pitcheo a la perfección, un gran batazo fue todo lo que necesitaron. Machado, apropiadamente, fue quien lo conectó.

FUENTE: MLB