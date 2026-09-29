MLB: Yankees blanquean a Red Sox con el bate de Ben Rice y dominio de Cam Schlittler

Cam Schlittler ponchó a diez rivales y Ben Rice conectó dos cuadrangulares para que los Yankees blanquearan 9-0 a los Boston Red Sox en el Juego 1 del Wild Card.

El diestro de 25 años dominó durante 6.1 de labor donde realizó 117 lanzamientos, de los cuales 77 fueron strike. Permitió apenas dos hits y una base por bolas, además de los diez ponches.

La ofensiva Yankees estuvo al mando de Ben Rice que pegó dos cuadrangulares, el segundo de ellos con la casa llena en la octava entrada donde anotaron cinco carreras. Terminó la noche de 5-4 con 6 impulsadas y 2 anotadas.

El novato George Lombard Jr. se fue de 4-3 con 2 anotadas en su estreno en la postemporada. Austin Wells también aportó con el bate ya que se fue de 3-2 con 2 remolcadas y una anotada.

Para el juego dos están programados para lanzar Max Fried por los Yankees y Sonny Gray por Red Sox.