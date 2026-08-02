Campeonato Sub-20 de CONCACAF: Tabla de posiciones del grupo de Panamá tras la J3 FOTO / FPF

La Selección de Panamá Sub-20 ya cumplió con su segunda jornada, así como lo hizo el resto de las selecciones que integran el grupo C del Campeonato Sub-20 de CONCACAF .

Los canaleros iniciaron su participación con el pie izquierdo, tras caer por marcador de 3-0 ante Canadá en el Estadio Universitario BUAP, luego de recibir anotaciones de Fotsing (2) y Mackenzie.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Mientras que para el segundo partido, los dirigidos por Mike Stump desaprovecharon una ventaja de 2-0 anotados por Moisés Richards y Gerson Gordón, al igualar 2-2 ante Jamaica con los tantos de Nolan y Brown.

Para el tercer encuentro Panamá goleó 4-0 a Honduras para avanzar a la siguiente ronda. Los goles fueron anotados por Josué Wood, Moisés Richards, Gerson Gordón y Carlos Rodríguez.

Tabla de posiciones del grupo de Panamá en el Campeonato Sub-20 de CONCACAF

Grupo C

Equipo - Jugados - Puntos