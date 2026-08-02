Campeonato Sub-20 de CONCACAF: Tabla de posiciones del grupo de Panamá tras la J3

La Selección de Panamá Sub-20 ya cumplió con su segunda jornada, así como lo hizo el resto de las selecciones que integran el grupo C del Campeonato Sub-20 de CONCACAF.
Mientras que para el segundo partido, los dirigidos por Mike Stump desaprovecharon una ventaja de 2-0 anotados por Moisés Richards y Gerson Gordón, al igualar 2-2 ante Jamaica con los tantos de Nolan y Brown.
Para el tercer encuentro Panamá goleó 4-0 a Honduras para avanzar a la siguiente ronda. Los goles fueron anotados por Josué Wood, Moisés Richards, Gerson Gordón y Carlos Rodríguez.
Tabla de posiciones del grupo de Panamá en el Campeonato Sub-20 de CONCACAF
Grupo C
Equipo - Jugados - Puntos
- Canadá 3 - 5
- Jamaica 3 - 5
- Honduras 3 - 4
- Panamá 3 - 1