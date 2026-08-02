MLB: Los Dodgers suman a Tarik Skubal en un movimiento estelar del mercado

Los Angeles Dodgers llegaron a un acuerdo para adquirir al dos veces ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana, Tarik Skubal, desde los Tigres en un canje de alto impacto antes de la Fecha Límite de Cambios del lunes, informaron fuentes a MLB.com la noche del sábado. Los equipos aún no han confirmado el acuerdo.
Skubal tiene marca de 7-5 con efectividad de 2.79 en 16 aperturas con los Tigres esta temporada
Skubal es el primer ganador vigente del Premio Cy Young que es cambiado durante la temporada desde Justin Verlander en el 2023, y apenas el sexto en la historia.
La lista completa - MLB
2023: Justin Verlander (NYM a HOU)
2009: Cliff Lee (CLE a PHI)
2008: CC Sabathia (CLE a MIL)
1995: David Cone (TOR a NYY)
1989: Frank Viola (MIN a NYM)
FUENTE: MLB