MLB: Los Dodgers suman a Tarik Skubal en un movimiento estelar del mercado

Los Angeles Dodgers llegaron a un acuerdo para adquirir al dos veces ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana, Tarik Skubal , desde los Tigres en un canje de alto impacto antes de la Fecha Límite de Cambios del lunes, informaron fuentes a MLB .com la noche del sábado. Los equipos aún no han confirmado el acuerdo.

A cambio de Skubal, quien será agente libre al finalizar esta temporada, los Dodgers enviarán tres prospectos a Detroit. Dos de ellos figuran en el Top 100 de MLB Pipeline: el jardinero Zyhir Hope (Nro 25) y el derecho River Ryan (Nr 68). El paquete lo completa el derecho Brady Smith, quien era el prospecto número 17 de Los Ángeles antes del canje.

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Skubal tiene marca de 7-5 con efectividad de 2.79 en 16 aperturas con los Tigres esta temporada

Skubal es el primer ganador vigente del Premio Cy Young que es cambiado durante la temporada desde Justin Verlander en el 2023, y apenas el sexto en la historia.

La lista completa - MLB

2023: Justin Verlander (NYM a HOU)

2009: Cliff Lee (CLE a PHI)

2008: CC Sabathia (CLE a MIL)

1995: David Cone (TOR a NYY)

1989: Frank Viola (MIN a NYM)

FUENTE: MLB