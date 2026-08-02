Serie del Caribe Kids 2026: Panamá (Federales de Chiriquí) definen roster para el torneo

La cuenta regresiva para la Serie del Caribe Kids 2026 ya comenzó y Panamá tiene definidos a los 18 peloteros que defenderán los colores nacionales en el prestigioso torneo infantil que se realizará en el Estadio Don Alejo Peralta, Nayarit, México, con la representación de los Federales de Chiriquí, campeones del PROBEIS Kids.
El equipo será dirigido por Eddie Serrano, acompañado en el cuerpo técnico por Elpidio Pinto como coach de pitcheo, además de Claudino Hernández y César Flores como coaches.
Roster oficial de Panamá – Serie del Caribe Kids 2026
- Gabriel Ledezma
- Nelson Robledo
- Carlos Pérez
- Thiago Serracín
- Javier Kennedy
- Luis Urriola
- Allams Rodríguez
- Cristian Cedeño
- Eynar De León
- Kendricks Salinas
- Armando Stanziola
- Axel Valdés
- Edgar Batista
- Noah Araúz
- Félix García
- Lucas Gutiérrez
- Miguel Samaniego
- Miguel Moreno