Serie del Caribe Kids 2026: Panamá (Federales de Chiriquí) definen roster para el torneo

La cuenta regresiva para la Serie del Caribe Kids 2026 ya comenzó y Panamá tiene definidos a los 18 peloteros que defenderán los colores nacionales en el prestigioso torneo infantil que se realizará en el Estadio Don Alejo Peralta, Nayarit, México, con la representación de los Federales de Chiriquí, campeones del PROBEIS Kids.