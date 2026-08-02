Serie del Caribe Kids Béisbol -  2 de agosto de 2026 - 15:32

Serie del Caribe Kids 2026: Panamá (Federales de Chiriquí) definen roster para el torneo

Panamá tiene definidos a los 18 peloteros que defenderán los colores nacionales en la Serie del Caribe Kids 2026.

Serie del Caribe Kids 2026: Panamá (Federales de Chiriquí) definen roster para el torneo

Serie del Caribe Kids 2026: Panamá (Federales de Chiriquí) definen roster para el torneo

La cuenta regresiva para la Serie del Caribe Kids 2026 ya comenzó y Panamá tiene definidos a los 18 peloteros que defenderán los colores nacionales en el prestigioso torneo infantil que se realizará en el Estadio Don Alejo Peralta, Nayarit, México, con la representación de los Federales de Chiriquí, campeones del PROBEIS Kids.

Panamá debuta el debutará el lunes 10 de agosto frente a República Dominicana, encuentro en vivo por la señal de ÚNICOS.

El equipo será dirigido por Eddie Serrano, acompañado en el cuerpo técnico por Elpidio Pinto como coach de pitcheo, además de Claudino Hernández y César Flores como coaches.

Roster oficial de Panamá – Serie del Caribe Kids 2026

  1. Gabriel Ledezma
  2. Nelson Robledo
  3. Carlos Pérez
  4. Thiago Serracín
  5. Javier Kennedy
  6. Luis Urriola
  7. Allams Rodríguez
  8. Cristian Cedeño
  9. Eynar De León
  10. Kendricks Salinas
  11. Armando Stanziola
  12. Axel Valdés
  13. Edgar Batista
  14. Noah Araúz
  15. Félix García
  16. Lucas Gutiérrez
  17. Miguel Samaniego
  18. Miguel Moreno

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