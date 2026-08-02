Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Panamá blanquea a Colombia y mantiene el invicto

Con un primer episodio productivo gracias al triple de Edgar Muñoz y dobletes de Jhonny Santos y Luis Castillo, la novena de Panamá venció 3-0 a Colombia para terminar líder del grupo B con récord de 3-0 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 .

El derecho chiricano Kevin Miranda se acreditó el triunfo, lanzando 6.1 episodios de 3 imparables, 2 bases por bolas y 4 ponches en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

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Alberto Guerrero entró como relevo y ponchó al bateador que enfrentó, mientras que el izquierdo Gilberto Chu cerró el partido sacando el último out del encuentro.

En la baja del cuarto episodio, el jardinero Carlos Mosquera aumentó la ventaja de la tropa panameña con un enorme cuadrangular por todo el jardín derecho.

Jhonny Santos fue el mejor a la ofensiva por Panamá, conectando de 3-2 con un doble, una empujada y 1 anotada.

Próximo partido de Panamá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Los canaleros volverán a jugar el martes 4 de agosto en la súper ronda.