MLB: José Caballero a punta de poder para darle victoria a Yankees ante Cubs

Con un HR con uno en base de José Caballero , los Yankees de New York superaron 2-1 a los Cubs de Chicago de Miguel Amaya en un duelo de panameños.

En la parte alta de la tercera entrada, con Ryan McMahon en la primera base, "Chema" conectó una recta de 93.9 mph de Colin Rea para mandar la pelota entre el jardín izquierdo y central a 408 pies, y con una velocidad de salida de 106.6 mph.

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Cabby Crush pic.twitter.com/KzihSFkfIR — New York Yankees (@Yankees) August 2, 2026

Caballero se fue de 3-2 con las dos impulsadas, mientras que el "Kangri" Amaya se fue en blanco en tres turnos con 2 ponches.

La victoria se la acreditó Gerrit Cole que lanzó 5.2 de 4 hits, 1 carrera, 3 bases por bolas y 5 ponches.

Números de José Caballero

Este año batea para .244 con 11 cuadrangulares, 40 impulsadas, 27 bases robadas y .682 de OPS.

Por su parte Miguel Amaya tiene promedio de .239 con 3 cuadrangulares, 18 producidas y .703 de OPS.