MLB: José Caballero a punta de poder para darle victoria a Yankees ante Cubs

Con un HR con uno en base de José Caballero, los Yankees de New York superaron 2-1 a los Cubs de Chicago de Miguel Amaya en un duelo de panameños.
Caballero se fue de 3-2 con las dos impulsadas, mientras que el "Kangri" Amaya se fue en blanco en tres turnos con 2 ponches.
La victoria se la acreditó Gerrit Cole que lanzó 5.2 de 4 hits, 1 carrera, 3 bases por bolas y 5 ponches.
Números de José Caballero
Este año batea para .244 con 11 cuadrangulares, 40 impulsadas, 27 bases robadas y .682 de OPS.
Por su parte Miguel Amaya tiene promedio de .239 con 3 cuadrangulares, 18 producidas y .703 de OPS.