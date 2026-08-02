México vs Panamá Sub-20: Fecha, hora y dónde seguir en el Campeonato Sub-20 de CONCACAF

La selección de Panamá Sub-20 tendrá un duro desafío para llegar a semifinales y asegurar un boleto al Mundial, cuando se enfrente a México en los cuartos de final del Campeonato Sub-20 de CONCACAF
Por su parte, el conjunto mexicano fue líder del grupo B con nueve puntos, después de superar 3-0 a Antigua y Barbuda, 2-0 a Costa Rica y 4-0 a Guatemala.
MÉXICO VS PANAMÁ: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR EN CAMPEONATO SUB-20 DE CONCACAF
- Fecha: Miércoles, 5 de agosto de 2026
- Hora: 9:00 p.m.
- Lugar: Estadio Cuauhtémoc
- Dónde seguir: En las redes sociales de RPC Deportes y el LBP en rpctv.com