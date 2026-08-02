FUTBOL Marea Roja -  2 de agosto de 2026 - 07:39

México vs Panamá Sub-20: Fecha, hora y dónde seguir en el Campeonato Sub-20 de CONCACAF

Repasa todos los detalles del encuentro entre México y Panamá en el Campeonato Sub-20 de CONCACAF 2026.

México vs Panamá Sub-20: Fecha

México vs Panamá Sub-20: Fecha, hora y dónde seguir en el Campeonato Sub-20 de CONCACAF

FOTO: FPF

La selección de Panamá Sub-20 tendrá un duro desafío para llegar a semifinales y asegurar un boleto al Mundial, cuando se enfrente a México en los cuartos de final del Campeonato Sub-20 de CONCACAF

Los canaleros en su último partido golearon 4-0 a Honduras en el grupo C y avanzaron a los Cuartos de Final como el mejor tercer lugar de la Fase de Grupos.

Por su parte, el conjunto mexicano fue líder del grupo B con nueve puntos, después de superar 3-0 a Antigua y Barbuda, 2-0 a Costa Rica y 4-0 a Guatemala.

MÉXICO VS PANAMÁ: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR EN CAMPEONATO SUB-20 DE CONCACAF

  • Fecha: Miércoles, 5 de agosto de 2026
  • Hora: 9:00 p.m.
  • Lugar: Estadio Cuauhtémoc
  • Dónde seguir: En las redes sociales de RPC Deportes y el LBP en rpctv.com

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