México vs Panamá Sub-20: Fecha, hora y dónde seguir en el Campeonato Sub-20 de CONCACAF FOTO: FPF

La selección de Panamá Sub-20 tendrá un duro desafío para llegar a semifinales y asegurar un boleto al Mundial, cuando se enfrente a México en los cuartos de final del Campeonato Sub-20 de CONCACAF

Los canaleros en su último partido golearon 4-0 a Honduras en el grupo C y avanzaron a los Cuartos de Final como el mejor tercer lugar de la Fase de Grupos.

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