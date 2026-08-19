MLB: Phillies acuerdan contrato con Néstor Cortés, según informes

El zurdo cubano Nestor Cortes firmará un contrato de Grandes Ligas con los Phillies de Philadenphia, según le informó una fuente a Todd Zolecki de MLB.com. El acuerdo, que el club aún no ha anunciado, está sujeto a un examen físico.

Cortés, de 31 años, lanzó con los Cerveceros y los Padres en el 2025 en la MLB. Comenzó la temporada pasada en Milwaukee como parte del cambio de Devin Williams a los Yankees, participando en apenas dos juegos antes de que una distensión en el flexor del codo izquierdo descarrilara su campaña. Los Cerveceros lo enviaron a los Padres en la Fecha Límite de Cambios por Brandon Lockridge, y el veterano abrió seis encuentros con San Diego para cerrar el año. Terminó con efectividad de 6.29 en ocho aperturas del 2025.

Cortés, agente libre durante todo el 2026 hasta ahora, se sometió a una cirugía en el brazo de lanzar en octubre pasado, pero ahora está sano y despertó el interés de varios equipos antes de llegar a un acuerdo en Filadelfia, según Robert Murray de Fansided.

Los Filis han tenido problemas bien documentados en su rotación abridora más allá del monstruo de tres cabezas conformado por el dominicano Cristopher Sánchez, Zack Wheeler y el venezolano Jesús Luzardo. Los últimos dos puestos de la rotación están ocupados actualmente por Aaron Nola (efectividad de 5.33) y Andrew Painter (6.43).

Tal vez Cortés también podría brindar respuestas en el bullpen, ya que los Filis han lidiado de igual forma con lesiones e inconsistencia allí. Brad Keller, una firma clave en la agencia libre, se sometió a una cirugía que puso fin a su temporada, y contribuyentes esperados como el venezolano José Alvarado y la adquisición vía cambio Brooks Raley han tenido dificultades.

“Nasty Néstor” lanzará en su novena campaña en las Mayores cuando se suba a la lomita por los Filis. Seleccionado en la 36ta ronda por los Yankees en el 2013, Cortés debutó con los Orioles en el 2018, pero no logró establecerse antes de regresar al Bronx.

Participó en 22 juegos en el 2021, con promedio de carreras limpias de 2.90 antes de ganarse un puesto de tiempo completo en la rotación en el 2022. Registró efectividad de 2.44 para los Yankees, lo que lo llevó a su única convocatoria al Juego de Estrellas en su carrera. En total, Cortés tiene promedio de carreras limpias de 3.94 de por vida.

FUENTE: MLB