MLB: Piratas añaden experiencia con José Urquidy

Los Piratas de Pittsburgh están agregando un brazo probado en playoffs a su rotación, al acordar un contrato con el derecho mexicano José Urquidy, según le informaron fuentes a Mark Feinsand de MLB .com el jueves. El club no ha confirmado el movimiento.

Se sabía que los Bucaneros estaban en el mercado en busca de otro brazo, y habían dado a conocer su interés en el zurdo estelar dominicano Framber Valdez, quien terminó acordando con los Tigres el miércoles. Urquidy no llega con el mismo cartel que Valdez, pero fue miembro de la misma rotación que ganó una Serie Mundial con los Astros en el 2022.

El derecho de 30 años tuvo dos presentaciones con los Tigres la temporada pasada, pero tuvo gran parte de su éxito en Grandes Ligas en Houston del 2019 al 2022. En ese lapso, registró una efectividad de 3.74 en 60 aperturas con 281 ponches.

Urquidy ha realizado 15 presentaciones en postemporada (ocho aperturas) con una efectividad de 4.08. Aporta una presencia veterana a un cuerpo de lanzadores de los Piratas encabezado por el ganador del Premio Cy Young de la Liga Nacional, Paul Skenes, y que cuenta con otros jóvenes brazos prometedores como Bubba Chandler y Jared Jones.

FUENTE: MLB