MLB: ¿Por qué Aaron Boone no le da tanto tiempo de juego a José Caballero en postemporada?

El panameño José Caballero ha tenido una participación limitada con los Yankees de Nueva York en la postemporada 2026 de la MLB , pese a su versatilidad defensiva y velocidad en las bases.

El utility apenas ha visto acción en dos partidos , ingresando en ambos casos durante la recta final de los encuentros.

Caballero jugó en esta postemporada el 30 de septiembre, durante el juego de los Yankees ante los Medias Rojas de Boston en la Serie de Comodines. En la victoria por 9-2, el panameño ingresó en la parte alta de la octava entrada para ocupar la tercera base.

Su segunda aparición llegó el 5 de octubre, frente a los Rays de Tampa Bay, en el segundo partido de la Serie Divisional de la Liga Americana. Caballero entró en la parte baja del octavo episodio, en el encuentro que Nueva York perdió por 5-2.

De esta manera, el panameño ha tenido pocas oportunidades de aportar con el bate y únicamente ha sido utilizado defensivamente en los dos partidos en los que ha visto acción.

La situación pone el foco sobre las decisiones del mánager Aaron Boone, quien ha contado con Caballero principalmente como una opción desde la banca durante esta postemporada, donde están abajo en la serie Divisional frente a los Rays (0-2).

Números de José Caballero en la temporada regular 2026 - MLB

"Cabby" de 30 años tuvo un promedio ofensivo de .231 producto de 95 imparables en 411 turnos al bate, 14 cuadrangulares, 51 carreras empujadas, 50 anotadas, 29 bases por bolas, 111 ponches y 34 bases robadas.