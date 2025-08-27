MLB: Primera base venezolano Willson Contreras recibió sanción de 6 partidos

El primera base venezolano Willson Contreras , de los Cardenales de San Luis , fue suspendido seis partidos por las Grandes Ligas ( MLB ) el martes, tras ser expulsado por una acalorada confrontación con un árbitro el lunes.

El venezolano, de 33 años, también fue multado por una cifra no revelada por sus acciones, tras recibir un tercer strike en la parte baja de la séptima entrada en la victoria de los Cardenales por 7x6 sobre los visitantes Piratas de Pittsburgh.

Contreras debía iniciar su suspensión el martes, cuando los Cardenales se enfrentaban nuevamente a los Piratas, pero apeló la sanción, por lo que la medida disciplinaria se retrasará hasta que se complete dicho proceso.

El primera base se retiró molesto por recibir el strike y cuando comenzaba a alejarse fue expulsado por el árbitro de home Derek Thomas.

"No creo que tuviera motivos para expulsarme. No discutí ningún lanzamiento", dijo Contreras después del partido. "En ese último turno al bate, solo dije: 'Canten ese lanzamiento para ambos equipos, porque fallas para nosotros'".

Contreras se enfureció tras ser expulsado en la MLB

Los entrenadores asistentes tuvieron que evitar que confrontara al árbitro y el entrenador asistente de los Cardenales, Brant Brown, fue golpeado por un bate lanzado por el venezolano.

Contreras debutó en las Grandes Ligas con los Cachorros en 2016 y los ayudó a ganar la Serie Mundial ese año, la primera que ganaba la novena de Chicago en 108 años.

El venezolano fue seleccionado tres veces para el Juegos de las Estrellas con Chicago y permaneció con los Cachorros hasta 2022, para luego firmar un contrato de cinco años con los Cardenales por 87,5 millones de dólares.