MLB: Rays se ponen a una victoria de liquidar a los Yankees

Los Rays de Tampa Bay de la MLB sabían que enfrentarían un gran desafío ante el favorito al Premio Cy Young de la Liga Americana, Cam Schlittler, la noche del lunes en el Tropicana Field. El as de los Yankees de Nueva York ha demostrado en poco tiempo que está hecho para los grandes momentos, especialmente en ambientes hostiles, y era tan difícil de batear como prácticamente cualquier lanzador del béisbol. Sabiendo eso, Tampa se llevó la victoria 5-2 y lidera la serie divisional de la Liga Americana 2-0, poniéndose a una victoria de avanzar a la serie de campeonato.

Los Rays golpearon primero al aprovechar una serie de fallas defensivas detrás de Schlittler en el primer inning. El cubano Yandy Díaz se embasó por un error del antesalista Ryan McMahon, avanzó a segunda con un sencillo del mexicano Jonathan Aranda y luego anotó cuando los Yankees hicieron un mal tiro al intentar completar dos outs en un rodado del quisqueyano Junior Caminero.

¡CERCA DE LIQUIDAR LA SERIE! Los Rays de Tampa Bay superaron 5-2 a los Yankees y lideran la serie divisional de la Americana 2-0. El panameño José Caballero entró a jugar a la defensiva en la tercera base en la baja del octavo capítulo. #MLBRPC pic.twitter.com/YJlLeCsElO

Pero aquel episodio todavía dejó la sensación de ser una oportunidad desperdiciada, porque los Rays anotaron apenas una carrera pese a tres errores y otra jugada defensiva fallida en un rodado de Chandler Simpson. Y eso amenazó con resultar costoso cuando Ben Rice conectó un jonrón del empate ante el dominicano Freddy Peralta en el cuarto capítulo, el primer hit de los Yankees en la noche.

Pero en el quinto inning, los Rays volvieron a hacer lo que han hecho durante todo el año.

Entonces llegó al plato Liam Hicks, el receptor de contacto que se ha acoplado perfectamente desde que se unió a los Rays en la Fecha Límite de Cambios. Hicks conectó un rodado hacia el segunda base Jazz Chisholm Jr., quien optó por sacar el out en primera en lugar de intentar retirar a Aranda en el plato.

Los errores que afectaron a los Yankees - MLB

Luego, Simpson conectó un rodado a la izquierda de la lomita que el campocorto George Lombard Jr. no pudo controlar y levantó el puño derecho mientras corría hacia primera base, después de darle a Tampa Bay una ventaja de dos carreras.

Eso fue todo para Schlittler, cuyos dos ponches fueron su menor cantidad del año e igualaron su cifra más baja en cualquier juego de su carrera. Pero los Rays no habían terminado. Simpson se robó la segunda base y Jonny DeLuca se embasó gracias a otro error de Lombard.

Todavía necesitados de un gran batazo que rompiera el juego, los Rays lo consiguieron de Richie Palacios. En el octavo pitcheo del zurdo Brent Headrick, Palacios conectó un sencillo de dos carreras por el medio.

El panameño José Caballero entró a jugar a la defensiva en la baja del octavo episodio en la tercera base.

FUENTE: MLB