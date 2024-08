MLB: Rod Carew se convirtió en ciudadano estadounidense a lo 78 años

El miembro del Salón de la Fama de la MLB , Rod Carew, recibió la ciudadanía estadounidense el pasado viernes en una ceremonia realizada en la oficina de Santa Ana del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos donde estuvieron presentes alunos familiares, amigos y ex compañeros.

Carew nació en Gatún, Panamá, en un tren en la Zonada del Canal y se trasladó a New York cuando era apenas un adolescente.

El panameño comenzó su carrera en 1969 en los Twins de Minnesota y terminó su carrera con los Anaheim de los Angels.

"No sé cómo la mantuve durante tanto tiempo sin ser ciudadano. Nadie me preguntó nunca si era ciudadano estadounidense. Ahora nos da la oportunidad de hacer las cosas que queremos hacer durante mi jubilación y mientras esté en esta Tierra".

"He estado esperando esto durante mucho tiempo", dijo Carew. "Quiero ser parte de las grandes cosas que este país nos ha dado. De cualquier manera que pueda ayudar, estaré dispuesto a hacerlo".

"Vine aquí cuando era un niño. He vivido toda mi vida en este país. No me ha dado más que buena salud y buena fortuna".

¿Por qué esperó tanto Rod Carew?

Carew dijo que quería asegurarse de que los niños de Panamá lo vieran como un ejemplo inspirador de un compatriota que logró grandes cosas.

Su mejor temporada en la MLB fue en 1977, cuando Carew estuvo cerca de la marca de .400 durante la mayor parte del año. Terminó con un promedio de bateo de .388 y el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana. Añadió un séptimo título de bateo en 1979.