MLB: Santeño José Caballero aportó en victoria de Yankees sobre Nacionales

El pelotero panameño José Caballero pegó un imparable y anotó una carrera en la victoria de los Yankees sobre Nacionales en la MLB.

FOTO: Julio Aguilar / Getty Images via AFP
Por Gabriel Aideé

El panameño José Caballero tuvo una jornada productiva a la ofensiva en la victoria de los Yankees de Nueva York 10-5 sobre los Nacionales de Washington, la noche del lunes en el béisbol de las Grandes Ligas (MLB).

"Chema" pegó su sencillo con rodado fuerte a jardinero central Jacob Young en la parte baja del quinto episodio, frente a un Sinker de 92.8 mph del lanzador Brad Lord.

Los "Bombarderos del Bronx registraron su segunda victoria consecutiva, después de perder tres de cuatro encuentros ante Boston el fin de semana.

El canalero de 28 años fue titular por segundo encuentro consecutivo en el campocorto por Anthony Volpe y finalizó el partido bateando de 4-1 con una carrera anotada y un ponche.

Números de José Caballero en la temporada 2025 - MLB

En la actual temporada 2025 de las Grandes Ligas, "Cabby" ha visto acción en 102 juegos, batea para .232 producto de 62 imparables en 267 turnos al bate, 13 dobles, 1 triple, 4 jonrones, 32 carreras empujadas, 45 anotadas, 38 bases por bolas, 85 ponches y 40 bases robadas.

