MLB: Shohei Ohtani conecta su cuadrangular 100

Con el batazo más duro de su carrera, el astro japonés Shohei Ohtani llegó este martes al centenar de jonrones con los Ángeles Dodgers en una derrota por 9-7 en la cancha de los Piratas de Pittsburgh.

Ohtani llegó a esa marca en sus primeros 294 partidos con la franquicia angelina, a la que llegó la temporada pasada y la condujo al título de la Serie Mundial.

100 en MLB para Shohei Ohtani

El japonés, de 31 años, es el tercer pelotero en alcanzar más rápido el centenar de cuadrangulares con un equipo, sólo por detrás de Mark McGwire (230 juegos con Cardenales) y Babe Ruth (250 con los Yankees).

Ohtani ingresó en ese club durante la tercera entrada del juego en el PNC Park, cuando conectó un misil que salió del bate a 193 kilómetros por hora.

Esta es la mayor velocidad que ha alcanzado en Las Mayores, donde el récord desde que hay registros lo ostenta precisamente uno de sus rivales del martes, el dominicano Oneil Cruz, con los 198 km/h que logró el pasado 25 de mayo.

Este martes Cruz empujó una carrera de los Piratas y logró una base por bolas en su único turno al bate.

Tras el de Ohtani, el cubano Andy Pages pegó otro cuadrangular con el que los Dodgers empataron a cuatro carreras pero los locales se apoyaron en Jared Triolo, que impulsó dos anotaciones con dos hits, para sellar el triunfo en el primer juego de la serie.

FUENTE: AFP