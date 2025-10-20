MLB: Todo lo que debes saber del Marineros vs Azulejos en Juego 7

Una inolvidable Serie de Campeonato de la Liga Americana ha llegado hasta el límite en la MLB , con los Azulejos de Toronto reaccionando la noche del domingo para forzar este enfrentamiento de poder a poder ante los Marineros de Seattle en un séptimo y decisivo juego, que se disputará esta noche en el Rogers Centre (7:08 p.m).

En juego está la oportunidad de enfrentar a los Dodgers en la Serie Mundial. Los Azulejos buscan su primer banderín desde 1993, mientras que los Marineros intentan alcanzar la cima del béisbol por primera vez en una historia de franquicia que ya se acerca a las cinco décadas.

Además, Toronto no disputa un Juego 7 desde la SCLA de 1985 contra los Reales; para Seattle, será el primero. Así que uno de los dos equipos conseguirá su primera victoria en un Juego 7. Históricamente, los equipos que juegan un Juego 7 de todo o nada en casa tienen marca de 30-29.

“Es un juego de vida o muerte. O ganamos, o nos vamos a casa”, destacó Addison Barger, de los Azulejos. “Y lo tenemos claro”.

¿Quiénes serán los abridores en juego 7 - MLB?

Marineros: George Kirby (0-1, 7.07 de EFE en tres aperturas de postemporada) conoce bien este escenario, aunque la última vez que lanzó aquí en playoffs fue en un contexto muy distinto: cerrando el Juego 2 de la Serie del Comodín de la Liga Americana 2022, en lo que sigue siendo su única aparición como relevista en Grandes Ligas. Buscará recuperarse tras su última salida ante estos Azulejos, en la que permitió ocho carreras limpias en una derrota por 13-4 en el Juego 3 en Seattle. Los Marineros han intentado evitar usarlo fuera de casa en esta postemporada, ya que sus tres aperturas fueron en T-Mobile Park. Pero sin otras opciones, confían en que pueda superar su efectividad de 5.16 en la carretera durante la temporada regular y mantener el juego cerrado, porque el bullpen también estará muy involucrado con la temporada en juego.

Azulejos: Shane Bieber (4-2, 3.57 de EFE en temporada regular) hará la apertura más importante de su carrera en este Juego 7, exactamente por lo que los Azulejos lo adquirieron en la fecha límite de cambios. Tras una salida complicada ante los Yankees en la SDLA, Bieber estuvo en su mejor forma en el Juego 3 de la SCLA contra los Marineros el miércoles, lanzando seis entradas de dos carreras con ocho ponches. Esas dos rayitas llegaron en el primer inning, pero Bieber volvió al dugout pidiendo a sus compañeros que lo respaldaran, porque sabía que tenía su mejor repertorio. Necesitará repetirlo --y hacer los ajustes necesarios-- para llevar a los Azulejos a su primera Serie Mundial en 32 años.

FUENTE: MLB