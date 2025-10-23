MLB: Tony Vitello pasa de dirigir a nivel universitario a las Grandes Ligas

Los Gigantes concretaron un acuerdo para nombrar a Tony Vitello como su próximo timonel en la MLB . Con 47 años, ha sido el manager del equipo de la Universidad de Tennessee desde la temporada del 2018.

Antes de que tomara las riendas, había pasado más de una década desde que el conjunto de dicha institución participaba en el torneo de campeonato universitario. Vitello ayudó a que el programa diera un giro, culminando en su primer título nacional en el 2024 -- el tercer viaje de Tennessee a la Serie Mundial Universitaria en cuatro campañas.

Otros candidatos que se especulaban que eran alternativas para el puesto de piloto incluían al exreceptor de San Francisco, Nick Hundley; el dirigente asociado de los Guardianes, Craig Albernaz; el piloto de la selección de Estados Unidos, Mark DeRosa; y el excatcher Kurt Suzuki, quien fue contratado el martes como el capataz de los Angelinos.

Los Gigantes tienen varios vínculos con el programa de Tennessee. Su selección de primera ronda (13ra en general) en el Draft del 2025, Gavin Kilen, fue una estrella en la universidad. La selección de cuarta ronda en el 2023, el torpedero Maui Ahuna, también jugó en Tennessee. Además, dos jugadores que adquirieron en la Fecha Límite de Cambios por el relevista Tyler Rogers -- el guardabosque Drew Gilbert y el derecho Blade Tidwell, fueron elegidos desde Tennessee en la primera y segunda ronda, respectivamente, en el 2022.

Nuevo rumbo de los Gigantes

Vitello llena la vacante que quedó luego de que Bob Melvin fuera despedido el 29 de septiembre tras dos campañas como dirigente de San Francisco. El conjunto tuvo marca de 161-163 bajo Melvin y se perdió los playoffs en cada temporada.

FUENTE: MLB