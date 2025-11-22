MLB: Yankees le ofrecieron contrato a José Caballero, elegible para arbitraje

Los Yankees de Yankees de New York le ofrecieron contrato al panameño José Caballero , quien es elegible para arbitraje este 2026 por primera vez.

Aparte del panameño, los Yankees presentaron contratos a otros siete jugadores elegibles para arbitraje: el jugador del cuadro Jazz Chisholm Jr., el lanzador derecho David Bednar, el lanzador derecho Camilo Doval, el campocorto Anthony Volpe, el lanzador derecho Luis Gil, el lanzador derecho Fernando Cruz y el lanzador derecho Jake Bird.

New York puede continuar negociando con ese grupo, y se espera que las cifras salariales se intercambien en enero antes de las posibles audiencias.

Números de José Caballero en el "Bronx"

"Chema" jugó 40 partidos con los Yankees desde que llegó vía cambio desde los Rays de Tampa. Con los del "Bronx" registró promedio de .266 (conectó 21 hits, entre ellos 6 dobles y 3 HRs), 9 remolcadas, recibió 14 bases por bolas, se robó 15 bases robas en 18 intentos (49 en total en la campaña, siendo el líder en la MLB), SLG de .456 y .828 de OPS.

Defensivamente mostró su versatilidad luego de jugar en el RF, LF, 2B, 3B y SS. En el campo corto estuvo en 12 partidos, 99 entradas, realizó 32 asistencias, participó en 9 jugadas para doble play y cometió 1 error. En total en el año cometió 4 errores en 43 partidos (339 innings).

Caballero no sería agente libre hasta después de la temporada del 2030.

FUENTE: MLB