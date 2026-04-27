MLB: José Caballero en el top 3 de bases robas

Repasa la actuación de los cuatro peloteros panameños que tuvieron acción este domingo 26 de abril en el Béisbol de las Grandes Ligas ( MLB ).

"Chema" se fue en blanco en tres turnos, se robó una base en la derrota 7 - 4 de los Yankees de New York ante los Astros de Houston.

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Este año batea para .271 con 3 cuadrangulares, 11 remolcadas, 11 bases robadas y .731 de OPS.

Edmundo Sosa

"Mundito" se fue en blanco en dos turnos en la derrota 6 - 2 de los Phillies de Philadelphia ante los Bravos de Atlanta.

Esta temporada batea para .263 con 1 HR, 7 remolcadas, 1 base robada y .721 de OPS.

Justin Lawrence

El diestro lanzó una entrada en blanco en la derrota de los Piratas de Pittsburgh 5 - 0 ante los Cerveceros de Milwaukee.

Esta campaña ha participado en 13 turnos, tiene marca de 0-1 con efectividad de 5.54 en 13 entradas, con 15 ponches y 1.31 de WHIP.

Iván Herrera

Jugando en la receptoría se fue de 3-1 con una base por bolas en la derrota de los Cardenales de San Luis ante los Marineros de Seattle 3 - 2.

Hasta el momento batea para .240 con 4 cuadrangulares, 13 impulsadas y .820 de OPS.