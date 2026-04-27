MLB MLB -  27 de abril de 2026 - 09:24

MLB: José Caballero en el top 3 de bases robas

Repasa la actuación de los cuatro peloteros panameños que tuvieron acción este domingo 26 de abril en el Béisbol de las Grandes Ligas (MLB).

MLB: José Caballero en el top 3 de bases robas

MLB: José Caballero en el top 3 de bases robas

FOTO / YANKEES

Repasa la actuación de los cuatro peloteros panameños que tuvieron acción este domingo 26 de abril en el Béisbol de las Grandes Ligas (MLB).

Acción de los panameños en la MLB

José Caballero

"Chema" se fue en blanco en tres turnos, se robó una base en la derrota 7 - 4 de los Yankees de New York ante los Astros de Houston.

Este año batea para .271 con 3 cuadrangulares, 11 remolcadas, 11 bases robadas y .731 de OPS.

Edmundo Sosa

"Mundito" se fue en blanco en dos turnos en la derrota 6 - 2 de los Phillies de Philadelphia ante los Bravos de Atlanta.

Esta temporada batea para .263 con 1 HR, 7 remolcadas, 1 base robada y .721 de OPS.

Justin Lawrence

El diestro lanzó una entrada en blanco en la derrota de los Piratas de Pittsburgh 5 - 0 ante los Cerveceros de Milwaukee.

Esta campaña ha participado en 13 turnos, tiene marca de 0-1 con efectividad de 5.54 en 13 entradas, con 15 ponches y 1.31 de WHIP.

Iván Herrera

Jugando en la receptoría se fue de 3-1 con una base por bolas en la derrota de los Cardenales de San Luis ante los Marineros de Seattle 3 - 2.

Hasta el momento batea para .240 con 4 cuadrangulares, 13 impulsadas y .820 de OPS.

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