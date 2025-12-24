MLB: Yankees y Mets muestran interés en un outfield de primer nivel

Si bien no ha habido mucha expectación últimamente sobre los mejores jardineros disponibles en el mercado de agentes libres; Kyle Tucker y Cody Bellinger, otro jardinero parece ser muy popular en este momento. Jon Heyman, experto de MLB Network, informa que tanto los Yankees de Nueva York como los Mets y Royals están interesados en Austin Hays .

Los Royals han abordado el problema de sus jardines con la contratación del agente libre Lane Thomas y el canje con los Brewers por Isaac Collins. Sin embargo, su búsqueda de mejoras continúa, y según The Athletic (se requiere suscripción), están interesados en canjear por Jarren Duran, de los Red Sox .

Números de Austin Hays en la temporada 2025 de la MLB

Hays, de 29 años y quien fue All-Star con los Orioles en 2023, conectó 15 jonrones y registró un OPS de .768 en tan solo 103 juegos con los Rojos de Cincinnati la temporada pasada, tras firmar un contrato de un año y $5 millones con ellos en enero pasado. Según Heyman, podría convertirse en un objetivo más realista para los Yankees si no logran renovar a Bellinger, quien sigue siendo su principal prioridad en la agencia libre . Hays también parece encajar con el deseo de los Mets de un jardinero que batee por la derecha y que pueda ser adquirido con un contrato a corto plazo .

FUENTE: MLB