Panameño José Caballero con gran actuación en victoria de los Yankees vs Cardenales

El pelotero panameño José Caballero tuvo una gran noche en el Busch Stadium en el duelo de los Yankees de Nueva York que ganaron 4-3 ante los Cardenales de Clevaland de su compatriota Iván Herrera, en la MLB.

Chema Caballero fue titular con los Yankees y jugó en el jardín derecho y fue el décimo al bate, en la ofensiva se fue de 3-2, con dos sencillos y una base por bola, OBP. 329.

El santeño además logró robarse dos bases, para llegar a la número 37 de la temporada y continúa siendo el líder de bases robadas de la temporada actual de las Grandes Ligas.

José Caballero vs Iván Herrera en la MLB

Iván Herrera fue titular con los Cardenales como bateador designado y se fue de 3-1 con imparable y 1 base por bolas. OBP. 373.