SORPRESA. Los Orioles de Baltimore anunciaron su nuevo mánager

Los Orioles de Baltimore de la MLB anunciaron oficialmente el lunes la contratación de Craig Alberaz como su nuevo mánager de cara a la temporada 2026.

Albernaz, de 42 años, era el dirigente asociado de los Guardianes fue parte del grupo de coaches de Cleveland durante las últimas dos temporadas.

La carrera de Albernaz como coach comenzó en el 2015 en la organización de los Rays. A lo largo de cinco años, fungió varios roles, incluyendo una estadía como manager de Clase-A Alta Bowling Green en el 2018.

Craig Alberaz y su trayectoria en MLB

Antes de integrarse a los Guardianes después de la temporada del 2023, Albernaz pasó cuatro campañas con los Gigantes como coach del bullpen y receptores.

Como catcher, Albernaz jugó nueve temporadas en las Ligas Menores después de firmar con Tampa Bay como agente libre en el 2006.

Los Orioles despidieron al capataz Brandon Hyde en mayo, luego de un lento inicio a la campaña del 2025 que comenzó con enormes expectativas. Baltimore concluyó el año con marca de 60-59 bajo el manager interino Tony Mansolino, al final terminando de últimos en el Este de la Americana con foja de 75-87.

Albernaz tratará de guiar a los Orioles otra vez a la postemporada -- luego de clasificar en años consecutivos en el 2023 y 2024 -- detrás de un joven núcleo que incluye al torpedero Gunnar Henderson, el receptor Adley Rutschman y el intermedista Jackson Holliday.

FUENTE: MLB