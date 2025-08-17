MLB MLB -  17 de agosto de 2025 - 11:20

Yankees vs Cardenales: Tercer duelo con titularidad de José Caballero e Iván Herrera

Los Yankees de Nueva York y los Cardenales de San Luis se enfrentarán este domingo en el tercer duelo de José Caballero vs Iván Herrera.

Los Yankees de Nueva York van por la barrida de la serie ante los Cardenales de San Luis y tendremos por tercera ocasión el duelo de los panameños en la MLB, José Caballero vs Iván Herrera.

Este tercer partido inicia a las 1:15 pm y lo pueden sintonizar a través de las pantallas de RPC.

Los Yankees han ganando los dos primeros juegos en el Busch Stadium, el primer juego lo ganaron 4-3 y el segundo 12-8.

José Caballero vs Iván Herrera, duelo de panameños

Chema Caballero jugará en el campo corto, los dos anteriores partidos tomó el jardín derecho. Mientras que Iván Herrera seguirá como bateador designado para este encuentro con los Cardenales.

