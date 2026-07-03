| RPC TV Panamá
MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  3 de julio de 2026 - 21:24

Mundial 2026: "Sabíamos que iba a ser un partido muy duro", Lionel Messi

"Lo más difícil era encontrar el primer gol", dijo Lionel Messi tras la sufrida victoria de Argentina sobre Cabo Verde en el Mundial 2026.

Mundial 2026: Sabíamos que iba a ser un partido muy duro
Mundial 2026: "Sabíamos que iba a ser un partido muy duro", Lionel MessiFOTO / EFE

Lionel Messi aseguró este viernes tras la sufrida victoria de Argentina que sabían que Cabo Verde iba a hacer "un partido muy duro" porque no habían perdido ni contra España ni contra Uruguay, y destacó la igualdad que impera en este Mundial 2026.

"Hoy sabíamos que iba a ser un partido muy duro, que este equipo no había perdido contra España, contra Uruguay", dijo el argentino en zona mixta tras ser designado como mejor jugador de la victoria de Argentina por 3 a 2.

"Lo más difícil era encontrar el primer gol", agregó Messi, que dijo que el equipo perdió la pelota y dejó de presionar bien, por lo que se complicó el partido.

Más reacciones de Lionel Messi

"No iba a ser para nada fácil. Esto es lo que te marca este Mundial en especial, que es todo muy igualado, Todos los partidos van a ser dificilísimos", sostuvo.

El delantero añadió que ahora deben intentar descansar tras sufrir "un desgaste muy grande", y analizar los aciertos y los errores que tuvieron durante los 120 minutos.

Además, resaltó la importancia del balón parado, con el que lograron dos de los tantos.

Argentina se medirá a Egipto en octavos de final el próximo martes en Atlanta.

FUENTE: EFE

En esta nota:
Seguir leyendo

Mundial 2026: Argentina y Lionel Messi sufren ante Cabo Verde, pero ya están en 8vos

Colombia vs Ghana: EN VIVO, 16avos de Final del Mundial 2026

Mundial 2026: Lionel Messi vuelve a establecer récords con su gol ante Cabo Verde

Recomendadas

Últimas noticias