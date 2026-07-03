Mundial 2026: "Sabíamos que iba a ser un partido muy duro", Lionel Messi

Lionel Messi aseguró este viernes tras la sufrida victoria de Argentina que sabían que Cabo Verde iba a hacer "un partido muy duro" porque no habían perdido ni contra España ni contra Uruguay, y destacó la igualdad que impera en este Mundial 2026.
"Lo más difícil era encontrar el primer gol", agregó Messi, que dijo que el equipo perdió la pelota y dejó de presionar bien, por lo que se complicó el partido.
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"No iba a ser para nada fácil. Esto es lo que te marca este Mundial en especial, que es todo muy igualado, Todos los partidos van a ser dificilísimos", sostuvo.
El delantero añadió que ahora deben intentar descansar tras sufrir "un desgaste muy grande", y analizar los aciertos y los errores que tuvieron durante los 120 minutos.
Además, resaltó la importancia del balón parado, con el que lograron dos de los tantos.
Argentina se medirá a Egipto en octavos de final el próximo martes en Atlanta.
FUENTE: EFE