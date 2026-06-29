¡OFICIAL! Robert Lewandowski es anunciado como fichaje del Chicago Fire

El prolífico delantero llega a la Major League Soccer (MLS) con una de las trayectorias más destacadas del deporte, habiendo marcado más de 700 goles con su selección nacional y en importantes clubes europeos, el más reciente el FC Barcelona, donde contribuyó a la conquista de La Liga el mes pasado, además de ser máximo goleador de las ligas alemana y española durante ocho años. Su llegada también subraya el compromiso del Fire de conformar un equipo de primer nivel, incorporando talento de clase mundial para competir por campeonatos y elevar el perfil global del club.

Lewandowski ocupará una plaza de Jugador Franquicia y una plaza en la plantilla internacional, a la espera de recibir su visa P-1 y su certificado de transferencia internacional. Su contrato se extenderá hasta la temporada 2027-28 de la MLS.

“Desde el primer día que Joe Mansueto y yo nos conocimos, nos propusimos construir un club de clase mundial que inspirara la excelencia, uniera a Chicago y ganara campeonatos. Robert encarna esos valores y representa los estándares que esta ciudad merece: un campeón y un competidor”, dijo Gregg Berhalter, director de fútbol y entrenador del Chicago FC.

“Su llegada refuerza nuestra ambición de competir por trofeos y eleva el nivel del Club a cotas dignas de esta ciudad. Estamos ansiosos por empezar a trabajar con él y que Chicago vea de primera mano por qué es uno de los íconos deportivos más venerados del mundo.”

Una nueva era para el Chicago Fire

El Fire da la bienvenida a su nuevo delantero, pieza clave de un ataque ya de por sí potente, que en 2025 anotó 68 goles, la segunda cifra más alta de la liga. La llegada de Lewandowski se produce cuando Chicago ocupa el tercer puesto en la Conferencia Este, apenas unos meses después de iniciar la construcción de su nuevo estadio, el McDonald's Park, cuya inauguración está prevista para 2028, y tras la apertura el año pasado del vanguardista Endeavor Health Performance Center.

Lewandowski, de 37 años, se convierte en el octavo jugador nacido en Polonia en la historia del Club. El Fire, con seis títulos nacionales, ha contado con una larga lista de estrellas internacionales desde 1998. Se une a una distinguida lista de íconos que han vestido la camiseta roja del Fire, entre ellos el ganador del Balón de Oro, Hristo Stoichkov, el campeón del mundo Bastian Schweinsteiger y su compañero ganador de la Liga de Campeones de la UEFA, Xherdan Shaqiri.

Una carrera legendaria continúa

Lewandowski ha ganado la Liga de Campeones de la UEFA, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes de la FIFA con el Bayern de Múnich, además de 10 títulos de la Bundesliga, cuatro Copas de Alemania (DFB-Pokal) y seis Supercopas de Alemania (DFL-Super Cup) con el Borussia Dortmund y el Bayern. En España, con el FC Barcelona, sumó tres títulos de La Liga, una Copa del Rey y tres Supercopas. A nivel individual, ha sido elegido dos veces Mejor Jugador de la FIFA (2020 y 2021), ha sido nombrado Futbolista Polaco del Año en 13 ocasiones (un récord) y formó parte del Equipo Mundial de la Década de la IFFHS (2011-2020), además de ser el máximo goleador de Alemania siete veces y de España una vez.

Con una trayectoria de tres décadas, la carrera de Lewandowski comenzó con un ascenso meteórico a través de las cuatro categorías del fútbol polaco antes de convertirse en la figura clave de la época dorada del Borussia Dortmund y, posteriormente, en una fuerza dominante en el Bayern de Múnich, donde anotó 238 goles en 253 partidos y se convirtió en el máximo goleador extranjero de la Bundesliga. Se unió al FC Barcelona en 2022, ganando un título de liga en su primera temporada y convirtiéndose en uno de los tres únicos jugadores en marcar 100 goles para tres clubes diferentes, además de ascender al tercer puesto en la lista histórica de goleadores de la UEFA Champions League. A nivel internacional, ha sido internacional con Polonia en 167 ocasiones desde 2008, anotando un récord de 89 goles, participando en dos Copas Mundiales de la FIFA y cuatro Eurocopas, y ejerciendo como capitán de la selección nacional desde 2013.