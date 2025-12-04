Conoce los bombos del sorteo del Mundial 2026

La Copa Mundial 2026 ya está a la vista de los aficionados al deporte rey de todo el mundo, con una serie de primicias, ya que tres países -Canadá, México y Estados Unidos- serán coanfitriones, y participarán 48 selecciones, una cifra récord.

El viernes 5 de diciembre de 2025, el mundo descubrirá los partidos de la fase de grupos que se disputarán en la Copa Mundial de la FIFA 26, con todas las miradas puestas en el Kennedy Center de Washington D. C. para el sorteo final (en vivo por RPC 10:30 am).

La Selección de Panamá se encuentra ubicada en el bombo 3.

Bombos para el sorteo de la Copa Mundial 2026

Bombo1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania

Bombo2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia

Bombo3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica

Bombo4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA

El sorteo comenzará con todas las selecciones del bombo1, que se distribuirán desde el grupoA hasta el grupoL. A continuación, se procederá a sortear los bombos 2, 3 y 4, por ese orden.

FUENTE: FIFA