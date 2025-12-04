Conoce los bombos del sorteo del Mundial 2026

La Copa Mundial 2026 ya está a la vista de los aficionados al deporte rey de todo el mundo, con una serie de primicias, ya que tres países -Canadá, México y Estados Unidos- serán coanfitriones, y participarán 48 selecciones, una cifra récord.
La Selección de Panamá se encuentra ubicada en el bombo 3.
Bombos para el sorteo de la Copa Mundial 2026
Bombo1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania
Bombo2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia
Bombo3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica
Bombo4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA
El sorteo comenzará con todas las selecciones del bombo1, que se distribuirán desde el grupoA hasta el grupoL. A continuación, se procederá a sortear los bombos 2, 3 y 4, por ese orden.
FUENTE: FIFA