Mundial 2026: Conoce a Carlo Ancelotti, entrenador de la Selección de Brasil

La llegada de Carlo Ancelotti a la Selección de Brasil marca uno de los movimientos más impactantes del fútbol mundial en la antesala del Mundial 2026 .

Su carrera comenzó en Italia durante la década de los noventa, pero fue en clubes europeos donde construyó una leyenda. Dirigió equipos históricos como AC Milan, Chelsea FC, Paris Saint-Germain, FC Bayern Munich y Real Madrid CF, conquistando títulos en las cinco grandes ligas de Europa.

Su etapa más brillante llegó en el Real Madrid, donde se convirtió en el entrenador más ganador en la historia del club. Bajo su dirección, el conjunto merengue conquistó múltiples ediciones de la UEFA Champions League. Ancelotti hizo historia al convertirse en el primer entrenador en ganar las cinco grandes ligas europeas y también en uno de los técnicos con más Champions League conquistadas.

La llegada de Ancelotti también representa un cambio importante en la filosofía reciente de Brasil. Aunque históricamente la selección brasileña ha priorizado el juego ofensivo y la creatividad individual, el italiano aporta una visión más equilibrada y táctica.

Estilo de Carlo Ancelotti

En cuanto a su estilo de juego, Carlo Ancelotti es reconocido por su flexibilidad táctica y su inteligencia para adaptarse a las características de sus futbolistas. A diferencia de entrenadores con sistemas rígidos, el italiano suele modificar esquemas y funciones dependiendo del rival y del momento del equipo. Sus conjuntos destacan por el orden defensivo, la transición rápida y la libertad ofensiva para sus jugadores creativos.

Además, una de las mayores fortalezas de Ancelotti siempre ha sido la gestión humana. A lo largo de su carrera ganó reputación por mantener vestuarios unidos y por construir relaciones de confianza con futbolistas de élite. Esa capacidad de liderazgo será fundamental en una selección brasileña cargada de talento y presión mediática.