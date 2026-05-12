Mundial 2026: Destacados de la selección de Paraguay

La selección de Paraguay disputará el Mundial 2026 en el Grupo D junto a Estados Unidos, Australia y Turquía, con un conjunto con juventud y experiencia, en busca de llegar a lo más alto de la competición.

Miguel Almirón: Con 32 años de edad, pero con mucha experiencia en cancha con el equipo sudamericano, el ex New Castel United buscará aportar verticalidad y explosividad por las bandas. El Ahora Atlanta United de la MLS llegará luego de superar molestias en una de sus rodillas, lo que lo ha apartado de las canchas por cierto tiempo del actual 2026.

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Gustavo Gómez Portillo: Jugador del club Palmeiras, del Campeonato Brasileño y en la selección ve acción desde el año 2013, ahora portando la cinta de capitán.

Gómez llegará a la cita mundialista con 33 años de edad, el líder del equipo y de la zaga defensiva de los dirigidos por Gustavo Alfaro.

Julio Enciso: Un joven delantero de 22 años de edad que actualmente se encuentra en el Racing de Estrasburgo de la Ligue 1 de Francia, una de las referencias del equipo, de momento siendo presente y futuro de la selección nacional.

Diego Alexander Gómez: Con 23 años de edad, el ex mediocampista del Inter Miami de la MLS ha elevado su nivel, ahora mostrando su fútbol en Inglaterra, específicamente en el Brighton & Hove Albion F. C.

En la temporada 2025/26 disputó 30 partidos ligueros, con 25 titularidades, anotó 5 goles y brindó 1 asistencia. Además, acumuló más de 2.000 minutos en cancha, consolidándose como uno de los paraguayos con mayor protagonismo en Europa actualmente.

En abril sufrió una lesión, pero le joven originario en San Juan Bautista sueña con la cita mundialista.