Mundial 2026: Fabio Cannavaro estará al mando de Uzbekistán

La Asociación de Fútbol de Uzbekistán ha firmado un contrato con Fabio Cannavaro para el Mundial 2026, un reconocido ex futbolista italiano, tres veces participante de la Copa Mundial de la FIFA, campeón del Mundial de 2006, ganador del Balón de Oro y uno de los mejores defensas de la era moderna.
El entrenador de 52 años dirigirá a la selección nacional de dicho país durante la Copa Mundial 2026 de la FIFA, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, del jueves 11 de junio hasta el domingo 19 de julio.
Fabio Cannavaro estará asistido en el Mundial 2026 por el siguiente cuerpo técnico
- Eugenio Albarella: Entrenador asistente (anteriormente trabajó con la selección nacional de Japón, Juventus, Udinese y Dinamo Zagreb)
- Francesco Troise: Preparador físico (anteriormente en Benevento, Udinese y Dinamo Zagreb)
- Antonio Chimenti: Entrenador de porteros (trabajó con las selecciones juveniles de Italia, Sampdoria y SPAL).
FUENTE: FOTO: UzbekistanFA