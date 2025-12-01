Mundial 2026: FIFA dará a conocer el calendario de la Copa del Mundo el 6 de diciembre

La FIFA dará a conocer el calendario de partidos del próximo Mundial 2026 en una transmisión global en directo el 6 de diciembre, desde Washington, en la que también revelará las horas y estadios de los 104 encuentros.
El anuncio será presentado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien estará acompañado en el escenario por leyendas de la FIFA y por representantes de los 42 equipos clasificados, así como aquellos que aún compiten por un lugar.
Durante la transmisión, se ofrecerán análisis y reacciones sobre los enfrentamientos, y se compartirán historias clave y perspectivas sobre las sedes que recibirán al mundo en junio y julio del próximo año.
La transmisión se ofrecerá en directo por las plataformas de FIFA, incluyendo FIFA.com y el canal de YouTube de FIFA.
FUENTE: EFE