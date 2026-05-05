Mundial 2026: Conoce a Hugo Broos, entrenador de la Selección de Sudáfrica

El entrenador belga Hugo Broos se ha convertido en una de las figuras más importantes del fútbol africano en los últimos años gracias a su exitoso trabajo con la Selección de Sudáfrica que el Mundial 2026 corta una racha de 16 sin estar en la Copa del Mundo.

Antes de destacar como entrenador, Broos tuvo una reconocida carrera como futbolista en Bélgica. Como defensor central brilló en clubes históricos como el Club Brugge KV y la Selección de Bélgica, disputando además la final de la Eurocopa de 1980 y el Mundial de México 1986.

Su carrera como entrenador comenzó a finales de la década de 1980 y rápidamente consiguió reconocimiento en el fútbol belga. Dirigió equipos importantes como el Club Brugge KV, RSC Anderlecht y el KRC Genk, conquistando títulos de liga y consolidándose como uno de los técnicos más respetados de su país.

Llega de Hugo Broos a Sudáfrica

Sin embargo, el mayor éxito internacional de Hugo Broos llegó en África. En 2016 asumió el mando de la Selección de Camerún y sorprendió al continente al conquistar la Copa Africana de Naciones 2017. Camerún derrotó a Egipto en la final y Broos se convirtió en uno de los pocos entrenadores europeos en ganar el torneo africano.

Tras su etapa con Camerún, Broos asumió en 2021 el desafío de reconstruir a la Selección de Sudáfrica, un equipo que atravesaba años complicados y que había perdido protagonismo en el continente.

Bajo su dirección, Sudáfrica tuvo una destacada actuación en la Copa Africana de Naciones 2023, donde alcanzó las semifinales y terminó quedándose con el tercer lugar del torneo, una de las mejores actuaciones del país en décadas.

Además, Broos condujo a Sudáfrica a la clasificación para el Mundial 2026, devolviendo a los “Bafana Bafana” a una Copa del Mundo por primera vez desde Sudáfrica 2010. El técnico logró construir un equipo competitivo basado en la disciplina táctica, una defensa sólida y jugadores experimentados como Ronwen Williams, Percy Tau y Teboho Mokoena.

Uno de los aspectos más destacados del trabajo de Broos ha sido su confianza en los jóvenes talentos sudafricanos. Futbolistas como Relebohile Mofokeng han ganado protagonismo bajo su gestión, reflejando la visión de futuro del entrenador belga.