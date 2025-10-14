MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  14 de octubre de 2025 - 16:36

Mundial 2026: Senegal y Costa de Marfil se clasifican

Senegal y Costa de Marfil clasifican al Mundial 2026 por la región africana, repasa detalles en esta nota.

SEYLLOU / AFP

Senegal, con un doblete de Sadio Mané para batir a Mauritania 4-0, y Costa de Marfil, que batió 3-0 a Kenia, lograron este martes sus billetes para el Mundial de fútbol 2026.

Senegal se une a la fiesta del Mundial 2026

Será el cuarto Mundial para Senegal tras disputarlo en 2002, 2018 y 2022. También será la cuarta presencia para Costa de Marfil, participante en 2006, 2010 y 2014.

