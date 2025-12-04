Thomas Christiansen reveló los rivales que quiere enfrentar en el Mundial 2026

Thomas Christiansen , entrenador de la Selección de Panamá , mencionó nombres de algunos rivales que quiere enfrentar en la Copa Mundial 2026.

El hispano danés habló desde Washington D.C. para las cámaras de RPC Deportes y COS, en la previa del sorteo final que definirá los grupos de la cita mundialista a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá.

"Entre más días mejor, la preparación tiene que ser mejor y el tema de negociar con los clubes es complicada porque las ligas en Europa están terminando", dijo Thomas sobre los días de preparación que necesita para el Mundial.

Rivales que quisiera enfrentar Thomas Christiansen en el Mundial 2026

El DT de 52 años manifestó los posibles rivales que les podría tocar del bombo 1, los cuales son favoritos para levantar la Copa del Mundo.

"Si me dices España, Dinamarca, Alemania o Argentina, serían equipos interesantes a enfrentar. Yo creo que de donde tienes raíces, te gustaría enfrentarlos", añadió Christiansen, quien jugó y tuvo experiencia como técnico en estos países.

Para finalizar, señaló que para los amistosos de enero contaría con jugadores de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO).