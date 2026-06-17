¡EMPATE SORPRESA!: Portugal con Cristiano Ronaldo no pasa del empate ante Congo

La Selección de Portugal liderada por Cristiano Ronaldo, se enfrenta a Congo en las acciones del grupo K de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.
Minuto 90 / Portugal 1-1 Congo
Bruno desde fuera del área remata de zurda a un costado.
Minuto 77 / Portugal 1-1 Congo
Contra del Congo, pase atrás de Bakambú que define por fuera.
Minuto 74 / Portugal 1-1 Congo
Otro centro atrás para Ronaldo, pero su remate sale desviado.
Minuto 68 / Portugal 1-1 Congo
Centro por bajo para Cristiano Ronaldo que no logra rematar de la mejor manera.
Inicia el segundo tiempo
Minuto 45+4 / Portugal 1-1 Congo
Centro al área para Yoane Wissa que de cabeza anota
Minuto 34 / Portugal 1-0 Congo
Kayembe lo intenta desde fuera del área, su tiro es bloqueado y llega suave a las manos del portero.
Minuto 18 / Portugal 1-0 Congo
Llega desde atrás Bruno Fernandes, remata cruzado en el busca pies, pero no llega nadie.
Minuto 11 / Portugal 1-0 Congo
Remate de zurda desde fuera del área de Yoane Wissa que se marcha fuera
Minuto 6 / Portugal 1-0 Congo
Centro de Pedro Neto para Joao Neves que de cabeza anota.
INICIÓ EL PARTIDO
LLEGADA DE PORTUGAL
As estrelas já chegaram #VaiDarPortugal | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/POZSqyTpAR— Portugal (@selecaoportugal) June 17, 2026
XI DE CONGO
[ | ]Tous derrière nos Léopards pour défendre fièrement les couleurs de la RDC ! #PORDC #FecofaRDC #AllezLesLéopards #JourDeMatch #RoadToWorldCup #Team243 #BendeleEkweyaTe #TousDerrièreLesLéopards pic.twitter.com/7rDCy0wjPh— Fecofa RDC_Officiel (@FecofaRdc) June 17, 2026
XI DE PORTUGAL VS CONGO
O para a estreia no Mundial 2026 #VaiDarPortugal | #PORCOD #FIFAWorldCup pic.twitter.com/WcZeeHKeO0— Portugal (@selecaoportugal) June 17, 2026