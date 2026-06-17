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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  17 de junio de 2026 - 14:00

¡EMPATE SORPRESA!: Portugal con Cristiano Ronaldo no pasa del empate ante Congo

La Selección de Portugal se enfrenta a la República Democrática del Congo en las acciones de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Portugal vs Congo: EN VIVO

Portugal vs Congo: EN VIVO, fase de grupos del Mundial 2026

FOTO / EFE

La Selección de Portugal liderada por Cristiano Ronaldo, se enfrenta a Congo en las acciones del grupo K de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

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Minuto 90 / Portugal 1-1 Congo

Bruno desde fuera del área remata de zurda a un costado.

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Minuto 77 / Portugal 1-1 Congo

Contra del Congo, pase atrás de Bakambú que define por fuera.

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Minuto 74 / Portugal 1-1 Congo

Otro centro atrás para Ronaldo, pero su remate sale desviado.

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Minuto 68 / Portugal 1-1 Congo

Centro por bajo para Cristiano Ronaldo que no logra rematar de la mejor manera.

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Inicia el segundo tiempo

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Minuto 45+4 / Portugal 1-1 Congo

Centro al área para Yoane Wissa que de cabeza anota

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Minuto 34 / Portugal 1-0 Congo

Kayembe lo intenta desde fuera del área, su tiro es bloqueado y llega suave a las manos del portero.

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Minuto 18 / Portugal 1-0 Congo

Llega desde atrás Bruno Fernandes, remata cruzado en el busca pies, pero no llega nadie.

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Minuto 11 / Portugal 1-0 Congo

Remate de zurda desde fuera del área de Yoane Wissa que se marcha fuera

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Minuto 6 / Portugal 1-0 Congo

Centro de Pedro Neto para Joao Neves que de cabeza anota.

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INICIÓ EL PARTIDO

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LLEGADA DE PORTUGAL

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XI DE CONGO

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XI DE PORTUGAL VS CONGO

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