Del barrio al Mundial 2026: las raíces de los 26 guerreros que representan a Panamá

A solo horas del debut de la Selección de Panamá en la Copa Mundial 2026, la historia del onceno Nacional también se puede contar a través de sus raíces.
Aquí les dejamos los lugares de origen de cada jugador y su respectivo perfil:
Colón, cuna de campeones
La provincia de Colón vuelve a ser una de las grandes fábricas de talento del fútbol panameño.
En esta convocatoria, la provincia colonense cuenta con 4 jugadores en la nómina oficial.
Michael Amir Murillo Bermúdez
- Edad: 30 años
- Club: Besiktas (TUR)
- Club Debut LPF: San Francisco FC
- Fecha de nacimiento: 23/10/1993
- Partidos con Panamá: 93
- Goles: 10
- Origen: Salamanca, Colón
Edgar Yoel Bárcenas Herrera
- Edad: 32 años
- Club: Mazatlán (MEX)
- Club Debut LPF: Dep Árabe Unido
- Fecha de nacimiento: 23/10/1993
- Partidos con Panamá: 104
- Goles: 10
- Origen: La Feria, Colón
Eric Javier Davis Grajales
- Edad: 35 años
- Club: CD Plaza Amador (PAN)
- Club Debut LPF: Dep Árabe Unido
- Fecha de nacimiento: 31/3/1991
- Partidos con Panamá: 107
- Goles: 9
- Origen: Villa del Caribe, Colón
José Fajardo Nelson
- Edad: 32 años
- Club: CD Universidad Católica (ECU)
- Club LPF: CAI
- Fecha de nacimiento: 18/8/1993
- Partidos con Panamá: 69
- Goles: 17
- Origen: Puerto Escondido, Colón
El Chorrillo, corazón de la Marea Roja
El barrio de El Chorrillo en la provincia de Panamá también aporta un número interesante a la convocatoria.
En total, el equipo cuenta con 4 jugadores chorrilleros convocados al Mundial.
José Luis Rodríguez Francis
- Edad: 27 años
- Club: FC Juárez (MEX)
- Club Debut LPF: Chorrillo FC (PAN)
- Fecha de nacimiento: 19/6/1998
- Partidos con Panamá: 70
- Goles: 8
- Origen: El Chorrillo, Panamá
Alberto Abdiel Quintero Medina
- Edad: 38 años
- Club: CD Plaza Amador (PAN)
- Club Debut LPF: Chorrillo FC
- Fecha de nacimiento: 18/12/1987
- Partidos con Panamá: 141
- Goles: 7
- Origen: Pedro Barrio, Santa Ana, Panamá
- Criado: El Chorrillo, Panamá
Fidel Escobar Mendieta
- Edad: 31 años
- Club: Deportivo Saprissa (CRC)
- Club Debut LPF: San Francisco FC (PAN)
- Fecha de nacimiento: 9/1/1995
- Partidos con Panamá: 99
- Goles: 4
- Origen: Calle 19 El Chorrillo, Panamá
Cristian Jesús Martínez
- Edad: 29 años
- Club: Hapoel Kiryat Shmona FC (ISR)
- Club Debut LPF: Chorrillo FC
- Fecha de nacimiento: 6/2/1997
- Partidos con Panamá: 67
- Goles: 2
- Origen: Calle 25 abajo El Chorrillo, Panamá
Panamá Oeste también dice presente
La provincia de Panamá Oeste también aporta un número significativo de jugadores al listado oficial. Con clubes representativos en la Liga Panameña de Fútbol como el CAI y el San Francisco FC, el semillero del Oeste se hizo presente con 4 jugadores representativos en la lista de convocados.
Andrés Alberto Andrade Cedeño
- Edad: 27 años
- Club: LASK Linz (AUT)
- Club Origen LPF: San Francisco FC
- Fecha de nacimiento: 16/10/1998
- Partidos con Panamá: 50
- Goles: 1
- Origen: El Chorro, Panamá Oeste
Roderick Alonso Miller Molina
- Edad: 34 años
- Club: Turan Tovuz (AZE)
- Club Origen LPF: San Francisco FC
- Fecha de nacimiento: 3/4/1992
- Partidos con Panamá: 50
- Goles: 2
- Origen: San Antonio, Panamá Oeste
Jiovany Javier Ramos Díaz
- Edad: 29 años
- Club: Puerto Cabello CF (VEN)
- Club Origen LPF: San Francisco FC
- Fecha de nacimiento: 26/1/1997
- Partidos con Panamá: 23
- Goles: 2
- Origen: La Chorrera, Panamá Oeste
José Ángel Córdoba Chambers
- Edad: 25 años
- Club: Norwich City FC (ENG)
- Club Origen LPF: CAI
- Fecha de nacimiento: 3/6/2001
- Partidos con Panamá: 32
- Goles: 1
- Origen: El Tecal, Arraiján, Panamá Oeste
De los barrios de la capital
La lista también incluye numerosos futbolistas nacidos en los barrios de Ciudad de Panamá.
Orlando Mosquera
- Edad: 31 años
- Club: Al Fahya (KSA)
- Club Origen LPF: Sporting SM
- Fecha de nacimiento: 25/12/1994
- Partidos con Panamá: 49
- Goles: 0
- Origen: Nuevo Veranillo sector 18, Panamá
Aníbal Casis Godoy Lemus
- Edad: 36 años
- Club: San Diego FC (USA)
- Club debut LPF: Chepo FC
- Fecha de nacimiento: 10/2/1990
- Partidos con Panamá: 159
- Goles: 4
- Origen: Santa Ana, Panamá
- Criado: El Palmar Nuevo Arraiján, Panamá Oeste
Luis Ricardo Mejía Cajar
- Edad: 31 años
- Club: Club Nacional (URU)
- Club debut LPF: Tauro FC
- Fecha de nacimiento: 16/3/1991
- Partidos con Panamá: 56
- Goles: 0
- Origen: Concepción La Nueva, Panamá
César Rodolfo Blackman Camarena
- Edad: 28 años
- Club: SK Slovan Bratislava (SVK)
- Club debut LPF: Chorrillo FC
- Fecha de nacimiento: 2/4/1998
- Partidos con Panamá: 40
- Goles: 3
- Origen: San Joaquín, Panamá
- Creció en: Centenario, Santa Ana, Panamá
Edgardo Issac Fariña Wynter
- Edad: 24 años
- Club: FC Pari NN (RUS)
- Club LPF: CAI
- Fecha de nacimiento: 19/10/2001
- Partidos con Panamá: 18
- Goles: 0
- Origen: Río Abajo, Panamá
Adalberto Eliécer Carrasquilla Alcazar
- Edad: 27 años
- Club: Pumas (MEX)
- Club debut LPF: Tauro FC
- Fecha de nacimiento: 28/11/1998
- Partidos con Panamá: 73
- Goles: 3
- Origen: Concepción La Vieja, Panamá
Tomás Abdiel Rodríguez Mena
- Edad: 27 años
- Club: Deportivo Saprissa (CRC)
- Club debut LPF: Alianza FC
- Fecha de nacimiento: 9/3/1999
- Partidos con Panamá: 13
- Goles: 4
- Origen: Cerro Cocobolo, San Miguelito, Panamá
César Jair Samudio Murillo
- Edad: 32 años
- Club: CD Marathón (HON)
- Club debut LPF: Chepo FC
- Fecha de nacimiento: 23/2/1994
- Partidos con Panamá: 5
- Goles: 0
- Origen: Barrio One Way, Chepo, Panamá
Ismael Díaz de León
- Edad: 29 años
- Club: León (MEX)
- Club debut LPF: Tauro FC
- Fecha de nacimiento: 12/5/1997
- Partidos con Panamá: 56
- Goles: 17
- Origen: Don Bosco, Panamá
Carlos Miguel Harvey Cesneros
- Edad: 26 años
- Club: Minnesota United (USA)
- Club debut LPF: Tauro FC
- Fecha de nacimiento: 3/2/2000
- Partido con Panamá: 28
- Goles: 3
- Partidos con Panamá: Concepción La Nueva, Panamá
Cecilio Alfonso Waterman Ruiz
- Edad: 35 años
- Club: CD Universidad de Concepción (CHI)
- Club debut LPF: Sporting SM
- Fecha de nacimiento: 13/4/1991
- Partidos con Panamá: 55
- Goles: 15
- Origen: Las Acacias, Panamá
Azarías Emmanuel Londoño González
- Edad: 24 años
- Club: CD Universidad Católica (ECU)
- Club debut LPF: Alianza FC
- Fecha de nacimiento: 21/6/2001
- Partidos con Panamá: 12
- Goles: 1
- Origen: Calzada Larga, Las Albinas, Panamá
Jorge Abdiel Gutiérrez Cornejo
- Edad: 27 años
- Club: Deportivo La Guaira (VEN)
- Club debut LPF: Tauro FC
- Fecha de nacimiento: 1/9/1998
- Partidos con Panamá: 18
- Goles: 0
- Origen: Tocumen, Panamá
César Augusto Yanis Velasco
- Edad: 30 años
- Club: CD Cobresal (CHI)
- Club debut LPF: San Francisco FC
- Fecha de nacimiento: 28/1/1996
- Partidos con Panamá: 55
- Goles: 5
- Origen: El Valle de San Isidro, San Miguelito, Panamá
FUENTE: FPF