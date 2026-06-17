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MAREA ROJA Mundial 2026 -  17 de junio de 2026 - 10:05

Del barrio al Mundial 2026: las raíces de los 26 guerreros que representan a Panamá

Conoce los orígenes de los 26 guerreros de la Selección de Panamá de cara a la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Del barrio al Mundial 2026: las raíces de los 26 guerreros que representan a Panamá

Del barrio al Mundial 2026: las raíces de los 26 guerreros que representan a Panamá

FOTO: FPF

A solo horas del debut de la Selección de Panamá en la Copa Mundial 2026, la historia del onceno Nacional también se puede contar a través de sus raíces.

Desde las calles de Colón, los barrios populares de la Ciudad de Panamá, las comunidades de Panamá Oeste y otros rincones del país, los 26 convocados por el entrenador Thomas Christiansen representan el sueño de un país.

Aquí les dejamos los lugares de origen de cada jugador y su respectivo perfil:

Colón, cuna de campeones

La provincia de Colón vuelve a ser una de las grandes fábricas de talento del fútbol panameño.

En esta convocatoria, la provincia colonense cuenta con 4 jugadores en la nómina oficial.

Michael Amir Murillo Bermúdez

  • Edad: 30 años
  • Club: Besiktas (TUR)
  • Club Debut LPF: San Francisco FC
  • Fecha de nacimiento: 23/10/1993
  • Partidos con Panamá: 93
  • Goles: 10
  • Origen: Salamanca, Colón

Edgar Yoel Bárcenas Herrera

  • Edad: 32 años
  • Club: Mazatlán (MEX)
  • Club Debut LPF: Dep Árabe Unido
  • Fecha de nacimiento: 23/10/1993
  • Partidos con Panamá: 104
  • Goles: 10
  • Origen: La Feria, Colón

Eric Javier Davis Grajales

  • Edad: 35 años
  • Club: CD Plaza Amador (PAN)
  • Club Debut LPF: Dep Árabe Unido
  • Fecha de nacimiento: 31/3/1991
  • Partidos con Panamá: 107
  • Goles: 9
  • Origen: Villa del Caribe, Colón

José Fajardo Nelson

  • Edad: 32 años
  • Club: CD Universidad Católica (ECU)
  • Club LPF: CAI
  • Fecha de nacimiento: 18/8/1993
  • Partidos con Panamá: 69
  • Goles: 17
  • Origen: Puerto Escondido, Colón

El Chorrillo, corazón de la Marea Roja

El barrio de El Chorrillo en la provincia de Panamá también aporta un número interesante a la convocatoria.

En total, el equipo cuenta con 4 jugadores chorrilleros convocados al Mundial.

José Luis Rodríguez Francis

  • Edad: 27 años
  • Club: FC Juárez (MEX)
  • Club Debut LPF: Chorrillo FC (PAN)
  • Fecha de nacimiento: 19/6/1998
  • Partidos con Panamá: 70
  • Goles: 8
  • Origen: El Chorrillo, Panamá

Alberto Abdiel Quintero Medina

  • Edad: 38 años
  • Club: CD Plaza Amador (PAN)
  • Club Debut LPF: Chorrillo FC
  • Fecha de nacimiento: 18/12/1987
  • Partidos con Panamá: 141
  • Goles: 7
  • Origen: Pedro Barrio, Santa Ana, Panamá
  • Criado: El Chorrillo, Panamá

Fidel Escobar Mendieta

  • Edad: 31 años
  • Club: Deportivo Saprissa (CRC)
  • Club Debut LPF: San Francisco FC (PAN)
  • Fecha de nacimiento: 9/1/1995
  • Partidos con Panamá: 99
  • Goles: 4
  • Origen: Calle 19 El Chorrillo, Panamá

Cristian Jesús Martínez

  • Edad: 29 años
  • Club: Hapoel Kiryat Shmona FC (ISR)
  • Club Debut LPF: Chorrillo FC
  • Fecha de nacimiento: 6/2/1997
  • Partidos con Panamá: 67
  • Goles: 2
  • Origen: Calle 25 abajo El Chorrillo, Panamá

Panamá Oeste también dice presente

La provincia de Panamá Oeste también aporta un número significativo de jugadores al listado oficial. Con clubes representativos en la Liga Panameña de Fútbol como el CAI y el San Francisco FC, el semillero del Oeste se hizo presente con 4 jugadores representativos en la lista de convocados.

Andrés Alberto Andrade Cedeño

  • Edad: 27 años
  • Club: LASK Linz (AUT)
  • Club Origen LPF: San Francisco FC
  • Fecha de nacimiento: 16/10/1998
  • Partidos con Panamá: 50
  • Goles: 1
  • Origen: El Chorro, Panamá Oeste

Roderick Alonso Miller Molina

  • Edad: 34 años
  • Club: Turan Tovuz (AZE)
  • Club Origen LPF: San Francisco FC
  • Fecha de nacimiento: 3/4/1992
  • Partidos con Panamá: 50
  • Goles: 2
  • Origen: San Antonio, Panamá Oeste

Jiovany Javier Ramos Díaz

  • Edad: 29 años
  • Club: Puerto Cabello CF (VEN)
  • Club Origen LPF: San Francisco FC
  • Fecha de nacimiento: 26/1/1997
  • Partidos con Panamá: 23
  • Goles: 2
  • Origen: La Chorrera, Panamá Oeste

José Ángel Córdoba Chambers

  • Edad: 25 años
  • Club: Norwich City FC (ENG)
  • Club Origen LPF: CAI
  • Fecha de nacimiento: 3/6/2001
  • Partidos con Panamá: 32
  • Goles: 1
  • Origen: El Tecal, Arraiján, Panamá Oeste

De los barrios de la capital

La lista también incluye numerosos futbolistas nacidos en los barrios de Ciudad de Panamá.

Orlando Mosquera

  • Edad: 31 años
  • Club: Al Fahya (KSA)
  • Club Origen LPF: Sporting SM
  • Fecha de nacimiento: 25/12/1994
  • Partidos con Panamá: 49
  • Goles: 0
  • Origen: Nuevo Veranillo sector 18, Panamá

Aníbal Casis Godoy Lemus

  • Edad: 36 años
  • Club: San Diego FC (USA)
  • Club debut LPF: Chepo FC
  • Fecha de nacimiento: 10/2/1990
  • Partidos con Panamá: 159
  • Goles: 4
  • Origen: Santa Ana, Panamá
  • Criado: El Palmar Nuevo Arraiján, Panamá Oeste

Luis Ricardo Mejía Cajar

  • Edad: 31 años
  • Club: Club Nacional (URU)
  • Club debut LPF: Tauro FC
  • Fecha de nacimiento: 16/3/1991
  • Partidos con Panamá: 56
  • Goles: 0
  • Origen: Concepción La Nueva, Panamá

César Rodolfo Blackman Camarena

  • Edad: 28 años
  • Club: SK Slovan Bratislava (SVK)
  • Club debut LPF: Chorrillo FC
  • Fecha de nacimiento: 2/4/1998
  • Partidos con Panamá: 40
  • Goles: 3
  • Origen: San Joaquín, Panamá
  • Creció en: Centenario, Santa Ana, Panamá

Edgardo Issac Fariña Wynter

  • Edad: 24 años
  • Club: FC Pari NN (RUS)
  • Club LPF: CAI
  • Fecha de nacimiento: 19/10/2001
  • Partidos con Panamá: 18
  • Goles: 0
  • Origen: Río Abajo, Panamá

Adalberto Eliécer Carrasquilla Alcazar

  • Edad: 27 años
  • Club: Pumas (MEX)
  • Club debut LPF: Tauro FC
  • Fecha de nacimiento: 28/11/1998
  • Partidos con Panamá: 73
  • Goles: 3
  • Origen: Concepción La Vieja, Panamá

Tomás Abdiel Rodríguez Mena

  • Edad: 27 años
  • Club: Deportivo Saprissa (CRC)
  • Club debut LPF: Alianza FC
  • Fecha de nacimiento: 9/3/1999
  • Partidos con Panamá: 13
  • Goles: 4
  • Origen: Cerro Cocobolo, San Miguelito, Panamá

César Jair Samudio Murillo

  • Edad: 32 años
  • Club: CD Marathón (HON)
  • Club debut LPF: Chepo FC
  • Fecha de nacimiento: 23/2/1994
  • Partidos con Panamá: 5
  • Goles: 0
  • Origen: Barrio One Way, Chepo, Panamá

Ismael Díaz de León

  • Edad: 29 años
  • Club: León (MEX)
  • Club debut LPF: Tauro FC
  • Fecha de nacimiento: 12/5/1997
  • Partidos con Panamá: 56
  • Goles: 17
  • Origen: Don Bosco, Panamá

Carlos Miguel Harvey Cesneros

  • Edad: 26 años
  • Club: Minnesota United (USA)
  • Club debut LPF: Tauro FC
  • Fecha de nacimiento: 3/2/2000
  • Partido con Panamá: 28
  • Goles: 3
  • Partidos con Panamá: Concepción La Nueva, Panamá

Cecilio Alfonso Waterman Ruiz

  • Edad: 35 años
  • Club: CD Universidad de Concepción (CHI)
  • Club debut LPF: Sporting SM
  • Fecha de nacimiento: 13/4/1991
  • Partidos con Panamá: 55
  • Goles: 15
  • Origen: Las Acacias, Panamá

Azarías Emmanuel Londoño González

  • Edad: 24 años
  • Club: CD Universidad Católica (ECU)
  • Club debut LPF: Alianza FC
  • Fecha de nacimiento: 21/6/2001
  • Partidos con Panamá: 12
  • Goles: 1
  • Origen: Calzada Larga, Las Albinas, Panamá

Jorge Abdiel Gutiérrez Cornejo

  • Edad: 27 años
  • Club: Deportivo La Guaira (VEN)
  • Club debut LPF: Tauro FC
  • Fecha de nacimiento: 1/9/1998
  • Partidos con Panamá: 18
  • Goles: 0
  • Origen: Tocumen, Panamá

César Augusto Yanis Velasco

  • Edad: 30 años
  • Club: CD Cobresal (CHI)
  • Club debut LPF: San Francisco FC
  • Fecha de nacimiento: 28/1/1996
  • Partidos con Panamá: 55
  • Goles: 5
  • Origen: El Valle de San Isidro, San Miguelito, Panamá

FUENTE: FPF

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