BEISBOL Béisbol -  6 de agosto de 2026 - 16:26

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Panamá pierde el invicto frente a Puerto Rico

La novena de Panamá cayó ante Puerto Rico en el último partido de la Súper Ronda de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Panamá pierde el invicto frente a Puerto Rico

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Panamá pierde el invicto frente a Puerto Rico

FOTO: COP

Con un equipo alternativo y con muchos de los titulares en la banca del Estadio Quisqueya Juan Marichal, la novena de Panamá perdió por pizarra de 4-1 ante Puerto Rico en el último partido de la Súper Ronda de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Panamá finaliza la segunda fase con récord de 4-1 y ahora piensa en el choque ante Nicaragua por la medalla de oro.

Pedro González fue el lanzador perdedor, retirando solamente 0.2 episodios y permitiendo 5 imparables, 4 carreras (4 limpias) y 1 ponche. Por su parte, Anthony Borrero se apuntó la victoria con 4.0 capítulos lanzados de 2 ponches y 1 base por bolas.

El mejor bateador de la tropa panameña fue Edgar Muñoz, quien conectó de 4-2 con una carrera anotada.

¿Cuándo juega Panamá la final del béisbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

Los dirigidos por Alberto Macré chocarán este viernes ante Nicaragua por la medalla de oro, desde las 6:00 p.m. en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

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