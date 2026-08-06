Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Panamá pierde el invicto frente a Puerto Rico

Con un equipo alternativo y con muchos de los titulares en la banca del Estadio Quisqueya Juan Marichal, la novena de Panamá perdió por pizarra de 4-1 ante Puerto Rico en el último partido de la Súper Ronda de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 .

Panamá finaliza la segunda fase con récord de 4-1 y ahora piensa en el choque ante Nicaragua por la medalla de oro.

¡NO SE PUDO! Puerto Rico venció 4-1 a Panamá en el último juego de la Super Ronda. Los nuestros jugarán este viernes la final por la medalla de oro ante Nicaragua a las 6:00 pm. #BeisRPC pic.twitter.com/qDiQ0mshjo

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Pedro González fue el lanzador perdedor, retirando solamente 0.2 episodios y permitiendo 5 imparables, 4 carreras (4 limpias) y 1 ponche. Por su parte, Anthony Borrero se apuntó la victoria con 4.0 capítulos lanzados de 2 ponches y 1 base por bolas.

El mejor bateador de la tropa panameña fue Edgar Muñoz, quien conectó de 4-2 con una carrera anotada.

¿Cuándo juega Panamá la final del béisbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

Los dirigidos por Alberto Macré chocarán este viernes ante Nicaragua por la medalla de oro, desde las 6:00 p.m. en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.