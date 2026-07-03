Mundial 2026: Argentina y Lionel Messi sufren ante Cabo Verde, pero ya están en 8vos

La Selección de Argentina tuvo que extenderse hasta los tiempos extras para superar 3-2 a Cabo Verde en los 16avos de final del Mundial 2026 .

Lionel Messi adelantó a Argentina contra Cabo Verde en el encuentro de dieciseisavos de final en Miami e igualó los siete goles que hizo en Catar 2022, su mejor cita goleadora en los mundiales.

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El '10' bajó de gran forma un balón largo de Lisandro Martínez y superó por arriba a 'Vozinha' para poner el 1 a 0 en el minuto 29 del partido.

A la hora de partido llegó el sorpresivo tanto del empate de Cabo Verde luego que Ryan Mendes apareció por derecha, metió un pase al área para Deroy Duarte que disparó abajo cruzado.

El partido se fue a los tiempos extra, y nada más comenzar Lizandro Martínez encontró un balón suelto en el área para rematar fuerte arriba.

Pero los africanos no se rindieron cuando sobre el final de este tiempo extra cuando Lopes Cabral anotó un golazo tras llevarse primero a un rival y rematar al palo lejano del Dibu Martínez.

La albiceleste volvió a tomar ventaja en el inicio del segundo tiempo extra con un tiro de esquina que llegó donde Cristian Romero que de cabeza anotó.

Siguiente partido de Argentina

El próximo partido será este martes el 7 julio por los octavos de final en Atlanta contra Egipto.