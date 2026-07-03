Mundial 2026: Lionel Messi vuelve a establecer récords con su gol ante Cabo Verde

Con un nuevo capítulo para su histórica carrera, Lionel Messi anotó su vigésimo gol en la historia de las Copas del Mundo y le dio a Argentina la ventaja parcial de 1-0 sobre Cabo Verde al finalizar el primer tiempo del duelo correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 , disputado en Miami.

El capitán argentino abrió el marcador a los 29 minutos tras controlar un preciso envío largo de Lisandro Martínez y definir con una elegante vaselina sobre el arquero caboverdiano Vozinha.

Goleador del Mundial 2026

La anotación le permite a Messi alcanzar los siete goles en la presente Copa del Mundo, consolidándose como máximo goleador del torneo. Detrás aparecen Kylian Mbappé con seis tantos, mientras que Erling Haaland y Harry Kane suman cinco cada uno.

Además, el astro argentino igualó los siete goles que convirtió en el Mundial de Catar 2022, la edición más productiva de su carrera, aunque en esta ocasión alcanzó esa cifra en apenas cuatro partidos, tres menos de los que necesitó hace cuatro años.

Messi también mantiene una impresionante racha al marcar en cada uno de los encuentros que ha disputado en este Mundial 2026. Con ello, se convierte en el primer futbolista en anotar en todas las instancias posibles de una Copa del Mundo: fase de grupos, dieciseisavos de final, octavos, cuartos de final, semifinal y final.

El vencedor de la llave entre Argentina y Cabo Verde se enfrentará el próximo 7 de julio en Atlanta a Egipto, en busca de un lugar en los cuartos de final del torneo.