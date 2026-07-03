Portugal conmemora el primer aniversario del fallecimiento de Diogo Jota

Este viernes se cumple un año del fallecimiento del exfutbolista Diogo Jota en un accidente de tráfico en Zamora (España), un suceso que conmocionó a su Portugal natal y que sigue muy presente en sus excompañeros de selección, que le rindieron homenaje tras la victoria frente a Croacia en el Mundial 2026.

Tras lograr esta madrugada la victoria por 2-1 frente a la selección croata y el pase a los octavos -ronda en la que se enfrentará a España-, tanto los jugadores como el cuerpo técnico del equipo nacional portugués se reunieron en el césped del estadio BMO Field de Toronto (Canadá) para hacerse una foto de grupo en la que Cristiano Ronaldo sostiene una camiseta con el número 21 que lucía Jota.

"¡¡¡Hemos ganado por nosotros, por Diogo y por Portugal!!! ¡¡¡VAMOS!!!!", escribió Cristiano al compartir la foto en Instagram, una publicación que ronda los 10 millones de 'me gusta'.

En declaraciones tras el partido, el capitán de Portugal calificó el día de "especial".

"Es un día especial porque, como saben, nuestro Jota está ahí arriba iluminándonos. Es un momento especial. Todos sentimos su presencia con nosotros, y tenía todo el sentido ganar hoy para honrarlo de la mejor manera posible", afirmó.

El recuerdo de Diogo Jota ha sido una constante en la trayectoria de Portugal en el Mundial de 2026, donde, antes de cada partido, se proyecta una fotografía suya.

En el césped, los jugadores de la selección dirigida por el español Roberto Martínez han lucido una pulsera en homenaje al exdelantero del Liverpool, ofrecida por el primer ministro del país, Luís Montenegro.

Y en las convocatorias, el propio Martínez siempre recuerda a Jota al anunciar el número de jugadores de su lista y "uno más".

Además, el 21 sigue presente en el campo en la espalda de su mejor amigo, Rúben Neves, que coincidió con él en el Wolverhampton inglés y en el Oporto, y que heredó el dorsal con el consentimiento de la familia del fallecido futbolista.

"Desde la pérdida de Diogo, todos los días son iguales para mí y hoy no iba a ser diferente. Me acuerdo de él todos los días y hoy es un día igual que los demás, porque llevo viviendo así desde el año pasado", declaró el centrocampista a la prensa portuguesa tras el encuentro.

El día que el fútbol y el mundo perdió a Diogo Jota

El 3 de julio de 2025, Diogo Jota falleció a los 28 años junto a su hermano, el también futbolista André Silva (22 años), en un accidente de tráfico en una carretera de la localidad española de Zamora que conmocionó al mundo del fútbol.

El Oporto, en el que Jota jugó la temporada 2016/2017 cedido por el Atlético de Madrid y por donde pasó Silva como canterano, fue este viernes uno de los clubes en recordar a sus antiguos jugadores.

"Diogo y André. Para siempre en el corazón de todos los portistas", escribió el club en las redes sociales.

Por su parte, el Penafiel, equipo de Segunda División en el que jugaba André Silva en el momento de su fallecimiento, guardó un minuto de silencio antes del entrenamiento: "En este día tan difícil, recordamos a nuestro André", publicó también en sus redes.

Y en una iglesia de la localidad de Gondomar, en el área metropolitana de Oporto y de donde eran originarios los hermanos, se celebrará una misa en honor a los hijos predilectos de la localidad.

FUENTE: EFE