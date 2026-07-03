| RPC TV Panamá
MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  3 de julio de 2026 - 11:12

Mundial 2026: Luka Modric cuestiona el arbitraje y el VAR luego del polémico Croacia-Portugal

El mediocampista croata Luka Modric no terminó nada contento con las polémicas en ciertas jugadas en el duelo del Mundial 2026 contra Portugal.

Mundial 2026: Luka Modric cuestiona el arbitraje y el VAR luego del polémico Croacia-Portugal
Mundial 2026: Luka Modric cuestiona el arbitraje y el VAR luego del polémico Croacia-PortugalFoto: EFE/EPA/EDUARDO LIMA

"Lamento que Modric haya terminado así, con una derrota. Ha mostrado su calidad y lideró a Croacia hasta el final", dijo el técnico Zlatko Dalic en conferencia de prensa.

Declaraciones de Luka Modric - Mundial 2026

“¿Qué nos dijo el árbitro? Que Matanovic tocó la pelota, pero vimos las imágenes y NO HAY PRUEBAS DE QUE LA HAYA TOCADO. Si no toca la pelota, no es offside… Algunas cosas no salieron como esperábamos. Ese penal... si hubiera sido al revés, el VAR nunca habría intervenido".

"Al principio, cuando se introdujo el VAR, dije que no me gustaba. Después, con el tiempo, es bueno para algunas cosas, pero lo usan incorrectamente o de forma selectiva, o dependiendo del tamaño del equipo. El VAR debería intervenir si es un error 200%, pero si no lo es, si está EN LA ZONA GRIS, NO TIENE NI VOZ NI VOTO", finalizó.

En esta nota:
Seguir leyendo

Mundial 2026: México llama a celebrar "con responsabilidad"

Australia vs Egipto: EN VIVO, 16vos de final del Mundial 2026

Argentina vs Cabo Verde: Fecha, hora y dónde ver 16vos en el Mundial 2026

Recomendadas

Últimas noticias