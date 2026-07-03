Argentina vs Cabo Verde: EN VIVO, 16avos de final del Mundial 2026.

MINUTO 63 / ARGENTINA 1-1 CABO VERDE
¡La salva Vozinha!
Mano a mano del arquero caboverdiano con Lionel Messi. El guardameta se plantó con la figura del 'Cristo' y atajó la pelota de forma espectacular.
MUNDIAL 2026
Vive el minuto a minuto del encuentro entre las selecciones de Argentina y Cabo Verde, por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026.
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