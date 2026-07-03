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Argentina vs Cabo Verde: EN VIVO, 16avos de final del Mundial 2026

Argentina vs Cabo Verde: EN VIVO

Argentina vs Cabo Verde: EN VIVO, 16avos de final del Mundial 2026.

FOTO: FIFA World Cup
Mundial 2026 - 

Vive el minuto a minuto del encuentro entre las selecciones de Argentina y Cabo Verde, por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026.

Vive el minuto a minuto del encuentro entre las selecciones de Argentina y Cabo Verde, por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026.

MINUTO 63 / ARGENTINA 1-1 CABO VERDE

¡La salva Vozinha!

Mano a mano del arquero caboverdiano con Lionel Messi. El guardameta se plantó con la figura del 'Cristo' y atajó la pelota de forma espectacular.

MINUTO 59 / ARGENTINA 1-1 CABO VERDE

¡GOOOOOOOOL DE CABO VERDE!

Deroy Duarte marca el gol que le da el empate a Cabo verde tras una asistencia de Ryan Mendes.

MINUTO 53 / ARGENTINA 1-0 CABO VERDE

Fuerte disparo desde la frontal de Deroy Duarte, que detiene exigido Emiliano Martínez.

MINUTO 50 / ARGENTINA 1-0 CABO VERDE

Cabo Verde con más aproximaciones en estos primeros minutos.

COMIENZA LA SEGUNDA PARTE / ARGENTINA 1-0 CABO VERDE

FINAL DE LA PRIMERA PARTE / ARGENTINA 1-0 CABO VERDE

MINUTO 45 / ARGENTINA 1-0 CABO VERDE

Disparo de Enzo Fernández desde la frontal del área, que Vozinha ataja de buena forma

MINUTO 40 / ARGENTINA 1-0 CABO VERDE

Argentina controla el encuentro, Cabo Verde busca hacer daño a la contra.

MINUTO 29 / ARGENTINA 1-0 CABO VERDE

¡GOOOOOOOOL DE ARGENTINA!

Lionel Messi anota un golazo luego de un pase largo quirúrgico de Lisandro Martínez.

MINUTO 19 / ARGENTINA 0-0 CABO VERDE

Pase de Mahuel Molina para Lionel dentro del área, pero se va un poco largo y Vozinha la captura.

MINUTO 16 / ARGENTINA 0-0 CABO VERDE

Comienza Argentina a controlar el encuentro y ser protagonista.

MINUTO 14 / ARGENTINA 0-0 CABO VERDE

Disparo cruzado de Lionel Messi, pero salió mordido y se va desviado

MINUTO 7 / ARGENTINA 0-0 CABO VERDE

Disparo de Ryan Mendes que lo desvía la defensa de Argentina.

COMIENZA EL PARTIDO / ARGENTINA 0-0 CABO VERDE

HIMNOS NACIONALES

IMÁGENES DEL CALENTAMIENTO DE ARGENTINA

XI DE CABO VERDE

XI DE ARGENTINA

Emiliano Martínez, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina, Facundo Medina, Mac Allister, Enzo Fernández, Rodri de Paul, Thiago Almada, Lionel Messi y Lautaro Martínez.

El escenario

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