Mundial 2026: Marruecos superó a Escocia y mete presión a Brasil

Marruecos venció este viernes por 0-1 a Escocia en el Gillette Stadium de la sede de Boston, en un partido en el que resolvió un gol de Ismael Saibari a los 71 segundos, y se coloca líder del Grupo C del Mundial 2026 , a la espera de que Brasil enfrente a Haití más tarde en Filadelfia.

No fue el encuentro más brillante ni el más entretenido de este Mundial. Pero sí fue otro día más en el que Marruecos mostró que es una selección fuerte de arriba a abajo, sólida y con ambición de llegar lejos en un torneo donde juegan sin presión.

¡VICTORIA Y LIDERATO! Marruecos con un tempranero gol de Ismael Saibari le ganó por la mínima a Escocia #FutbolRPC @FIFAWorldCup pic.twitter.com/QUWnN6aC11

Marruecos no pudo empezar mejor el partido. Aún estaban sus aficionados recuperando los pulmones después de cantar el himno nacional cuando Ismael Saibari, una de las sensaciones en lo que llevamos de Mundial, fusiló a Escocia con el único gol del encuentro.

Habían pasado tan solo 71 segundos, pero el equipo dirigido por Mohamed Ouahbi demostró desde la primera jugada que el empate contra Brasil no fue ninguna sorpresa: después de alcanzar las semifinales en Catar 2022, los Leones del Atlas vuelven a ir muy en serio en esta Copa del Mundo.

Brahim Díaz bajó a recoger un balón sin peligro en la zona de medios y, en un abrir y cerrar de ojos, dibujó con su pierna izquierda un pase goloso que superó las líneas defensivas escocesas y dejó a Saibari, aunque ligeramente escorado, frente al gol.

El toque de calidad de Brahim en la asistencia contrastó con el cañón de Saibari, que empieza a justificar los más de 50 millones que euros que planea desembolsar el Bayern de Múnich al PSV Eindhoven por el mejor jugador de la temporada pasada en la Eredivisie, que ya anotó en el debut mundialista ante Brasil.

Escocia, que esperaba poder plantear un partido reactivo, se volvió a encontrar en la tesitura de tener que volver a llevar el peso del juego, como sucedió ante Haití en un día de poca fluidez.

Marruecos, con los deberes hechos desde el primer minuto, estaba cómodo defendiendo en su campo con seguridad y frustrando las opciones de ataque del equipo de Steve Clarke.

Homenaje especial - Mundial 2026

A catorce minutos del final y todavía con la incertidumbre del resultado, las gradas rindieron homenaje a Donny Strathie, un aficionado escocés que falleció el pasado domingo a los 76 años en Boston y se quedó a las puertas de cumplir su sueño: asistir a un partido de su país en la Copa del Mundo.

Tanto Marruecos como Escocia cerrarán su participación en el Grupo C el 24 de junio en horario unificado. El combinado norafricano jugará contra Haití en Atlanta y la 'Tartan Army' lo hará ante Brasil en Miami.

FUENTE: EFE