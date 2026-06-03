Mundial 2026: César Yanis, el futbolista más pequeño del torneo

El extremo de la Selección de Panamá, César Yanis, se convertirá en el jugador de menor estatura en jugar la Copa Mundial 2026 de la FIFA en Estados Unidos, México y Canadá.
Yanis de 30 años estará jugando su primera Copa del Mundo, luego de ser parte del proceso y ser tomado en cuenta en gran parte de las convocatorias del técnico Thomas Christiansen.
Números de César Yanis con la Selección de Panamá
Tras debutar en el 2020, Yanis ha jugado un total de 54 partidos con la Selección nacional, registrando 5 goles.
¿Dónde y cuándo juega la Selección de Panamá en el Mundial 2026?
- Ghana vs selección de Panamá - 17 de junio en el BMO Field, Toronto (6:00 pm)
- Selección de Panamá vs Croacia - 23 de junio en el BMO Field, Toronto (6:00 pm)
- Selección de Panamá vs Inglaterra - 27 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (4:00 pm)