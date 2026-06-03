Mundial 2026: Conoce a Graham Potter, DT de la selección de Suecia

La selección de Suecia tuvo un camino difícil, uno que Graham Potter pudo cambiar para darles el rumbo a la clasificación al Mundial 2026 de la FIFA.

Acostumbrado a vivir momentos impresionantes en el banquillo, Potter saltó a fama en el año 2011, cuando asumió en el modesto Östersunds FK, un club de la cuarta división sueca. Allí protagonizó una de las historias más sorprendentes del fútbol escandinavo.

Bajo su conducción, Östersund consiguió tres ascensos, llegó a la primera división y conquistó la Copa de Suecia en 2017. Ese éxito le permitió disputar la Europa League, donde alcanzó los dieciseisavos de final y sorprendió al continente con un estilo de juego moderno y ofensivo.

Trayectoria de Graham Potter

Leeds Carnegie (2008-2011)

Östersunds FK (2011-2018)

Swansea City (2018-2019)

Brighton & Hove Albion (2019-2022)

Chelsea (2022-2023)

West Ham United (2025)

Selección de Suecia (2025-presente)

Una gran clasificación al Mundial 2026

Cuando Graham Potter asumió la conducción de Suecia en octubre de 2025, la selección atravesaba una de las peores campañas de su historia reciente. El equipo había sumado apenas 2 puntos en seis partidos de la fase clasificatoria europea, con un balance de cero victorias, dos empates y cuatro derrotas, terminando último en su grupo

a llegada del entrenador inglés coincidió con una profunda reconstrucción futbolística y anímica. Aunque Suecia no logró revertir su posición en la clasificación tradicional, consiguió una segunda oportunidad gracias a su rendimiento previo en la UEFA Nations League, que le otorgó un lugar en los playoffs europeos.

En la repesca, el equipo mostró una cara completamente diferente:

Victoria 3-1 ante Ucrania en semifinales.

Victoria 3-2 frente a Polonia en la final.

6 goles convertidos y 3 recibidos en los dos encuentros decisivos.

Clasificación al Mundial después de ocho años de ausencia.

El gran héroe de la clasificación fue el delantero Viktor Gyökeres, quien marcó un triplete ante Ucrania y anotó el gol decisivo frente a Polonia en los minutos finales del repechaje. En total convirtió cuatro goles en dos partidos y fue la figura indiscutida del camino mundialista.

Tras la clasificación, Potter calificó la hazaña como el momento más importante de toda su carrera como entrenador, una declaración que refleja la magnitud de una remontada que pasó de una campaña sin triunfos a un lugar en la Copa del Mundo 2026.