La selección de Irak jugará su segundo Mundial 2026 de la FIFA luego de avanzar en el repechaje cuando se enfrentaron a Bolivia el pasado mes de marzo en tierras mexicanas.
MUNDIAL 2026 Mundial 2026 - 21 de mayo de 2026 - 11:46
Mundial 2026: Conoce a los jugadores destacados de Irak
Conoce a los jugadores destacados de la selección de Irak para el Mundial 2026 en USA, México y Canadá.
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Jugadores destacados de Irak para el Mundial 2026
- Jalal Hassan: Jugador de 35 años que milita en el Al.Zawraa y suma 96 partidos, es el portero y capitán de esta selección de Irak.
- Aymen Hussein: El delantero de 31 años llegará al Mundial 2026 con su experiencia, con más de 90 partidos y más de 32 anotaciones.
- Ali Jasim: El mediocampista, es un joven de 22 años con más de 20 partidos y más de 2 anotaciones.
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